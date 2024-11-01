“ABD’de ISM İmalat Endeksi Düşüşte”

ABD İMALAT SANAYİ PMI VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD’deki Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), Ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisini açıkladı ve sonuçlar piyasa beklentilerini karşılamadı. ISM verilerine göre, imalat PMI Ekim ayında 46,5 seviyesine düşerek, önceki aya göre 0,7 puanlık bir gerileme gösterdi. Bu, Temmuz 2023’ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Piyasa beklentileri ise endeksin 47,6 seviyesinde olacağı yönündeydi.

ENDİKSİN DETAYLARI VE SEKTÖREL DURUM

Endeksin ayrıntılarına bakıldığında, üretim alt endeksi Ekim ayında 3,6 puan düşüşle 46,2 seviyesine gerilerken, yeni siparişler endeksi 1 puan artışla 47,1’e yükseldi. İstihdam endeksi ise 0,5 puanlık bir artışla 44,4 seviyesine ulaştı. İmalat sanayi alt sektörlerinde yalnızca beş sektörde büyüme yaşanırken, on bir sektörde daralma yaşandı. Büyüme gözetilen sektörler arasında giyim, gıda ve içecek, petrol ürünleri, elektronik ürünleri ve çeşitli üretim alanları yer alıyor. Bununla birlikte, tekstil, kimyasal ürünler, makine ve metal ürünleri gibi sektörler daralma kaydeden alanlar arasında bulunuyor.

S&P GLOBAL’İN PMİ VERİLERİ

Öte yandan, S&P Global Ekim ayına ilişkin nihai PMI verilerini de yayımladı ve bu endeks 48,5 olarak belirlendi. S&P’nin verisi tahminlerin üzerinde sonuçlandı. Geçen ay için açıklanan öncü veriler ise 47,8 olarak kaydedilmişti. Sektördeki genişlemeyi gösteren 50 puan eşiğinin altında kalan değerler, daralmanın devam ettiğini işaret ediyor.

Kaynak: Bloomberg HT