Gümüşte 300 Dolar Potansiyeli Masada

2026 yılına girilmesiyle birlikte gümüş fiyatlarında yaklaşık %50 civarında bir artış meydana geldi. Spot altın 5.000 doları geçerken, gümüş hızlı bir yükselişle 117 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirve noktalarını tespit etti. Bireysel yatırımcıların ilgisiyle şekillenen gümüş rallisi, altındaki yükselişin ise merkez bankalarının alımları ve kurumsal hedge işlemleriyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Analistler, gümüşü “steroidlere bağlanmış altın” ve “bireysel yatırımcının yeni gözdesi” olarak tanımlıyor.

REKOR YATIRIM GİRİŞİ

Vanda Research verilerine göre, gümüş işlem hacminde Nvidia’yı geride bıraktı. Dün, bireysel yatırımcılar iShares Silver Trust (SLV) ETF’sine 171 milyon dolar yatırarak tarihteki en yüksek tek günlük girişe imza attı. Citi’nin tahminine göre, CNBC’nin aktardığı bilgiler doğrultusunda Citigroup analistleri, altın fiyatlarının 5.100–5.400 dolar aralığında seyrettiği ve altın-gümüş paritesinin 32 civarında olduğu durumda, gümüşün önümüzdeki 3 ay içinde 150 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

OLAĞANDIŞI SENARYO

1979 seviyesine dönüş olan 14 parite, gümüşü 300 dolara taşıma potansiyeline sahip. Ancak Citi, bu senaryonun “son derece olağandışı” olduğunu vurguluyor.