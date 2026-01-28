Tatil Sepeti Yüzde 100 Hissesi İçin Satıldı

Tatil Sepeti’nin Yüzde 100 Hissesinin Devri Gerçekleşti

Tatil Sepeti’nin tamamı 70 milyon euro karşılığında devredildi. Tera Yatırım Teknoloji Holding, turizm sektöründeki önemli yatırımlarından biri olan bu satın alma işlemini başarıyla tamamladı.

Başarıyla Tamamlanan Süreç

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, devralma sürecinin her aşamasının başarılı bir şekilde sonuçlandığı belirtildi. Önceden kamuoyuna bildirilen bu süreç, taraflar arasında gerekli sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte hukuken geçerlilik kazandı. 2002 yılında kurulan ve 2004 yılından itibaren faaliyete geçen Tatil Sepeti, resmi olarak yeni sahiplerine geçmiş oldu.

Mali Boyut ve Sözleşme Detayları

Şirket tarafından sağlanan bilgilere göre, Tatil Sepeti’nin devri için gerçekleştirilen 70 milyon euroluk ödemenin güncel kur ile 3,7 milyar liraya denk geldiği ifade edildi. Tera Yatırım’ın bağlı ortaklığı Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ile satıcılar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi ise 17 Kasım 2025 tarihinde imzalandı.