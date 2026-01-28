Tether Altın Rezervleriyle Altın Pazarında Büyüyor

Tether CEO’su Paolo Ardoino, şirketin altın sektöründeki etkisinin her geçen gün artmasını bekliyor. Ardoino, jeopolitik rakiplerin ABD’ye karşı altın destekli yeni bir dolar alternatifi yaratmalarının olasılığının bulunduğunu ve bunun Tether’in piyasadaki konumunu sağlamlaştıracağını ifade etti. Daha önce de altının “herhangi bir ulusal para biriminden daha güvenli bir varlık” olduğunu vurgulayan Ardoino, Bloomberg’e verdiği beyanatta Tether’in devasa gelirlerini altına yeniden yatırmaya devam edeceğinin altını çizdi.

ALTIN REZERVLERİ REKOR KIRIYOR

Tether’in elinde, Soğuk Savaş döneminde İsviçre’de inşa edilmiş nükleer bir sığınakta saklanan yaklaşık 140 ton altın mevcut. Ardoino, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, çok katmanlı çelik kapılarla korunan bu tesisi “James Bond filmlerinden fırlamış gibi çılgın bir yer” olarak tanımladı. Geçtiğimiz yıl gizlice 70 tondan fazla altın satın alan Tether, bu alımlarla birlikte dünya genelindeki merkez bankalarının neredeyse tamamının tekil alımlarından daha fazla rezerv eklemiş oldu. Şu anda, şirketin elinde bulunan yaklaşık 140 ton altının piyasa değerinin ise 23 milyar doları aştığı belirtiliyor.

ALTIN TİCARETİNE GİRİYOR

Tether, yalnızca rezerv tutmanın ötesine geçerek, JPMorgan ve HSBC gibi bankalarla rekabet etmeye ve altın ticaretine girmeye yönelik adımlar atıyor. Ardoino, Bloomberg’e verdiği demeçte, şirketin mevcut piyasa koşullarını ve muhtemel ticaret stratejilerini değerlendirdiğini, altın rezervlerini aktif bir şekilde işleyerek arbitraj fırsatlarını kovalamak istediklerini ifade etti. Ayrıca Tether, Kanada’da listelenen Elemental Altus Royalties ve Gold Royalty Corp. gibi şirketlerden hisse alarak portföyünü genişletmeyi hedefliyor. Bu gelişmeler, değerli metallerin 1970’lerden bu yana en yüksek ralli dönemini yaşadığı bir zamanda gerçekleştiriliyor.

STABLECOIN PAZARINDAKİ DURUM

Tether’in ana ürünü USDT, dünya çapında stablecoin pazarının lider konumunda ve dolaşımda 186 milyar dolardan fazla mevcut miktar bulunuyor. USDT’nin ABD doları ile desteklenmesi, şirketin altın ve diğer varlıklara yatırım yapabilmesi için gerekli finansmanı sağlıyor. Tether ayrıca Tether Gold (XAUT) ile altın destekli stablecoin pazarında yüzde 50’den fazla paya sahip; XAUT’un piyasa değeri ise 2,62 milyar dolar seviyesinde. Bu hafta, Tether, ABD müşterileri için erişilebilir USAT adında yeni bir dolar bazlı stablecoin’i resmen tanıttı. Eski Beyaz Saray kripto politikaları danışmanı Bo Hines de USAT projesine katılarak katkıda bulunuyor.