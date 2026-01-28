Trabzon’daki Depremin Ardından Bilimsel Uyarılar Geldi

Yer bilimci Bektaş’tan Önemli Uyarılar

Trabzon açıklarında yaşanan deprem sonrası, yer bilimci Osman Bektaş, Karadeniz’in aktif bir deprem kaynağı olduğu hususunda önemli uyarılarda bulundu. AFAD verilerine dayanarak, Karadeniz sahil kesiminin 6,6 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Bektaş, dün gece 23.15’te meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte oluştuğunu kaydetti. Bu sarsıntı kısa süreli bir tedirginlik yaratırken, valilikten olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.

KARADENİZ DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP

Depremin ardından sosyal medya değerlendirmesi yapan Bektaş, Karadeniz’in deprem üretme potansiyelini ön plana çıkardı. Sığ olan depremin, sarsıntı ve kırılma sesini daha fazla hissettirip hissettirdiğini aktaran Bektaş, “Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sistemi’nde, doğu-batı doğrultulu bir segment üzerinde gelişti. Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuç: Karadeniz bir deprem kaynağıdır” şeklinde konuştu. Bektaş, özellikle kumsal alanlarda riskin artabileceği konusunda uyararak, “AFAD’a göre Karadeniz sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır” dedi.

KÜÇÜK DEPREM, ANCAK ÖNEMLİ BİR UYARI

Trabzon açıklarındaki depremin, küçük olmasına rağmen önemli bir uyarıyı temsil ettiğini belirten Bektaş, bu sarsıntının Karadeniz Fayı’nın canlı ve aktif olduğunu gösterdiğini aktardı. “Trabzon açıklarındaki deprem bize şunu söylüyor: 1- Karadeniz Fayı canlı ve aktif. 2- ‘Güvenli şehir’ yanılgısı bitti. 3- Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz. Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati!” dedi. Bektaş, aletsel dönemde kaydedilen depremlerin genellikle küçük ve orta büyüklükte olduğunu, ancak tarihsel depremlerin büyüklüğü ve tekrar sıklıkları hakkında yeterli bilginin mevcut olmadığını ifade etti.

BİR ÇAĞRI: KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞART

“Trabzon’da deprem olmaz” düşüncesinin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bektaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’na çağrıda bulunarak, “Deprem mikro-bölgeleme çalışmaları hızlanmalı. Kentsel dönüşüm kâğıt üzerinde kalmamalı. Yönetmelik gereği Deprem Dirençli Trabzon için hemen şimdi. Neden? Trabzon’da ‘deprem olmaz’ devri kapandı, gerçeklerle yüzleşme vakti!” ifadelerini kullandı.

HASAS BÖLGELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ayrıca, açıklamalarında Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü bölgelerine dikkat çekerek, bu alanların zemin açısından hassas olduğunu belirtti. Bektaş, “Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil–heyelan–dolgu kesimleri Trabzon’un en prestijli ama zemin açısından en ‘hareketli’ bölgeleridir. Karadeniz Fayı’ndaki bir sarsıntı, bu bölgelerin zayıf zemin özellikleriyle birleştiğinde karadaki sarsıntıyı katlayabilir” dedi.