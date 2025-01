ABD’de Kaza: Kurtarma Çalışmaları Zorlu Geçiyor

ABD’DE UÇAK KAZASI ARAMA KURTUMA ÇALIŞMALARI

Arama kurtarma çalışmaları, ABD’yi yasa boğan uçak kazasında zorlu şartlar altında devam ediyor. Washington yolundaki Ronald Reagan Havalimanı civarında, American Eagle’ın 5342 sefer sayılı uçağı ile bir Black Hawk askeri helikopterinin çarpışması sonucu 67 kişi yaşamını yitirdi. Uçak kazası sırasında dalgıçlar, jet yakıtı kokusu nedeniyle midesinin bulandığını ifade ederken, sudan çıkardıkları cesetlerin parçalanmış olduğuna şahit oldular. Ayrıca, bir yangın teknesinin güvertesinde kan biriktiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ VE ÇAMUR SORUNU

Uzmanlar, Washington DC’de yaşanan çarpışmanın ardından kurtarma faaliyetleri yürüten dalgıçların, uçağın yalnızca birkaç metre suyun üzerinde kalmış olmasına rağmen yoğun çamur ve neredeyse sıfıra yakın görüş mesafesi sebebiyle büyük zorluklarla karşılaştığını bildiriyor. Kansas Wichita’dan gelen bir uçağın, üç askeri taşıyan bir ABD ordusu helikopteriyle çarpışmasının sonucunda en az 14 kişinin hala kayıp olduğu ve onlarca cesedin çıkarıldığı belirtiliyor.

KURTULMA ÇALIŞMALARINDAKİ ZORLUKLAR

New York merkezli bir dalgıç ve kurtarma personeli programı olan Lifeguard Systems’in kurucusu ve kurtarma eğitmeni Butch Hendrick, dalgıçlar için koşulların kurtarma işlemini oldukça zorlaştırdığını belirtiyor. CNN International’a konuşan Hendrick, “Çamur yoğun bir sorun haline geliyor. Görüş mesafesinin çok düşük olması, dalgıçların hava aracını hissederek geçmeleri anlamına geliyor, tıpkı kabartma yazıyla okumak gibi. Ve şimdi parçalanmış bir gövdeyle uğraşıyorlar” dedi. Hendrick, “Hareket ettikleri her adımda, her on santimde, başka bir takılma, başka bir tehlike ve hatta dalgıçların yaralanma olasılığı var. Bu yüzden uçağın içinde son derece dikkatli olmaları gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu. Ayrıca, uçaktaki emniyet kemerlerinin, araba emniyet kemerlerinden farklı olduğunu belirterek, yürek parçalayan bir açıklamada, “cesetlerin hala koltuklarında olmayabileceğini” ifade etti.