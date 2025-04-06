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“Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat’ın Bölüm Başı Kazancı Açıklandı.”

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AYBÜKE PUSAT’IN BOYKOT PAYLAŞIMI SONRASI DİZİDEN ÇIKARILMASI

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” paylaşımı nedeniyle diziden çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmıyor. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.” açıklamasını yaptı.

AYBÜKE PUSAT’IN EKSİK SAHNELERİNİ TAMAMLAMAK ÜZERE SETE DÖNECEK

Aybüke Pusat’ın diziden ayrılması büyük tepki çekerken, ünlü oyuncunun stok 2 bölümde eksik kalan sahnelerini tamamlamak için sete döneceği öğrenildi. Haziran ayında 5. sezonunu tamamlayacak olan dizide, Pusat’ın nasıl çıkarılacağı merak konusu oldu.

AYBÜKE PUSAT’IN BÖLÜM BAŞI KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan Cem Küçük, Aybüke Pusat’ın TRT’den bölüm başına 500 bin TL aldığını ve bu rakamın ayda 2 milyon TL’ye denk geldiğini açıkladı. Bu yüksek ücret, oyuncunun dizideki önemini gözler önüne serdi.

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