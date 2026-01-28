ABD’de Konut Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor

ABD’DE KONUT FİYATLARI YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

ABD’de konut fiyatları, kasım ayı itibarıyla S&P Dow Jones Indices tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında yıllık yüzde 1,4 oranında bir artış kaydetti. Bu durum, konut fiyatlarının 2023 yılının ortalarından beri en zayıf seviyelerde seyrettiği anlamına geliyor. Ülkenin 20 büyük kentine yönelik konut fiyat endeksi ise kasım ayında yıllık yüzde 1,4 oranında bir artış gösterdi. Piyasa tahminleri bu artışın yüzde 1,2 seviyelerinde olacağı yönündeydi. Endeks, ekim ayında yüzde 1,3 artış sergilemişti.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTININ Lider ŞEHRİ: CHICAGO

Kasım ayı içerisinde konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği şehir Chicago oldu. Bu kentte konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,7 oranında bir yükseliş kaydetti. Chicago’nun ardından yüzde 5’lik artışla New York ve yüzde 3,4 oranında artışla Cleveland sıralamada yer aldı. Aynı dönemde konut fiyatlarının en çok düştüğü şehir ise yüzde 3,9’luk gerilemeyle Tampa oldu.