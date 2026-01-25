ABD’de Soğuk Hava Dalgası Evsizleri Vurdu

ABD, AŞIRI SOĞUK HAVA DALGASINA MAHŞER OLDU

Soğuk hava dalgası, ABD’nin bazı bölgelerini olumsuz etkiliyor. New York’un Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde, evsiz olduğu tahmin edilen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. New York polisi, soğuklar sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen 1’i kadın 3 kişiye dair inceleme başlattı. Olay yerinde herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı kaydedildi. Adli tıp uzmanları, bu kişilerin resmi ölüm nedenlerini belirlemek için çalışmalar yürütüyor. Ülke genelinde bu trajik gelişmelerin yaşandığı gün, sıcaklıkların gece boyunca yaklaşık olarak eksi 12 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

SOSYAL YAŞAMDAKİ SIKINTILAR ARTMAKTA

Ülkede aşırı hava koşulları nedeniyle günlük yaşam ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar kaygı uyandırmaya devam ediyor. Fırtınaların olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, çeşitli kaynaklar enerji ve ulaşım altyapısında meydana gelen sorunlara dikkat çekiyor. Uçuş verilerini takip eden bir internet sitesinin verilerine göre, hava şartlarının kötüleşmesi dolayısıyla iptal edilen uçuş sayısı 9 bin 600’ü geçmiş durumda.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VATANDAŞLARI ETKİLİYOR

Fırtına dolayısıyla birçok eyalette elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektrik altyapısının durumunu izleyen bir internet sitesinin paylaştığı son bilgilere göre, sabah saatlerinde elektrik kesintisi yaşayan hane sayısı 500 bine ulaştı. Mississippi, Texas ve Tennessee eyaletlerinde her birinde en az 100 bin hanenin bu durumdan etkilendiği ifade ediliyor. Louisiana ve New Mexico eyaletlerinde de enerji altyapısının olumsuz hava koşullarından etkilendiği bildirildi.

ACİL DURUM İLANLARI YAYGINLAŞIYOR

ABD’de fırtınaların tam etkisini göstermediği sırada, daha önce planlanan 4 binden fazla sefer iptal edildi. İç Güvenlik Bakanlığı, başkent Washington dahil 19 eyalette acil durum ilan edildiğini duyurdu. Bakan Kristi Noem, basın toplantısında “Güneyde etkilenen eyaletlerde elektriksiz kalan on binlerce kişi var” açıklamasında bulundu. Ayrıca, elektrik dağıtım şirketlerinin çalışmalara devam ettiğini belirtti. Noem, halka çeşitli önlemler alınması çağrısında bulunarak, “Hava çok, çok soğuk olacak. Bu yüzden herkesi yakıt ve gıda stoklamaya çağırıyoruz. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.

FELAKET RİSKİ UYARILARI ARTMAKTADIR

Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin güneydoğu bölgelerinde geniş çaplı ve yoğun buzlanmaya sebep olacak büyük ve uzun süreli bir fırtınanın beklendiğini ifade ederek, “felç edici, yerel olarak felaket niteliğinde etkiler” uyarısında bulundu. Uzmanlar, rekor seviyede düşük sıcaklıkların ve tehlikeli soğuk rüzgarların etkisini yarına kadar sürdüreceğini tahmin ediyor.