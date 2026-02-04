TEM Otoyolu’nda Motosikletli Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

tem-otoyolu-nda-motosikletli-kaza-sonucu-hayatini-kaybetti

Olay, TEM Otoyolu’nun Başakşehir bölgesinde, Esenyurt yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt yönünde seyreden 34 KEP 522 plakalı tırın sürücüsü, arızalanınca aracını emniyet şeridine park etti. Bu esnada aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsü A.K., durmakta olan tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, yan yola savruldu. Ardından, aynı yönde giden 34 RYU 40 plakalı bir otomobil de motosiklete çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine, hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştıklarında motosiklet sürücüsü A.K.’nin hayata veda ettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri gerekli araştırmaları gerçekleştirdi. Daha sonra A.K.’nin cenazesi, ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna ulaştırıldı. Kaza hakkında detaylı inceleme devam ediyor. Kazanın meydana gelmesiyle otoyolda ciddi trafik sıkışıklığı oluştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kastamonu’da Yağışlar Sonrası Heyelan Olayları Yaşandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde yoğun yağış sonucu heyelanlar oluştu. Durum, yerel halkı olumsuz etkiledi.
Gündem

Alanya’da SUV Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Alanya'da bir SUV ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, ilçede meydana geldi.
Gündem

Şırnak’ta Dev Kayaların Düşmesi Köyde Panik Yarattı

Şırnak’taki Ayvalık köyünde etkili sağanak sonrası dev kaya parçaları yerleşim alanına ulaştı, merada bulunan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Gündem

Şehitkamil’de Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Gaziantep'te bir kadın, yol geçişinde otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından acil yardım ekipleri müdahale etti.
Gündem

İmamoğlu’nda Tartışma Sonrası Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında diğerini ayağından silahla vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.