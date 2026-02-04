TEM Otoyolu’nda Motosikletli Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Olay, TEM Otoyolu’nun Başakşehir bölgesinde, Esenyurt yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt yönünde seyreden 34 KEP 522 plakalı tırın sürücüsü, arızalanınca aracını emniyet şeridine park etti. Bu esnada aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsü A.K., durmakta olan tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, yan yola savruldu. Ardından, aynı yönde giden 34 RYU 40 plakalı bir otomobil de motosiklete çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine, hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştıklarında motosiklet sürücüsü A.K.’nin hayata veda ettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri gerekli araştırmaları gerçekleştirdi. Daha sonra A.K.’nin cenazesi, ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna ulaştırıldı. Kaza hakkında detaylı inceleme devam ediyor. Kazanın meydana gelmesiyle otoyolda ciddi trafik sıkışıklığı oluştu.
