Bursa-Yalova Karayolunda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

BURSADA YAYA VE MOTOSİKLET KAZASI

Bursa-Yalova karayolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet, geçiş yapmak isteyen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı.

ÇARPMA SONUCUNDA MOTOSİKLET 30 METRE HAREKET ETTİ

Kaza sonucunda motosiklet, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenerek kaldırım üzerinde durabildi. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.