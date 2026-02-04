İmamoğlu’nda Tartışma Sonrası Silahlı Saldırı Gerçekleşti

imamoglu-nda-tartisma-sonrasi-silahli-saldiri-gerceklesti

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu ilçesinde Y.K. ile Z.K. arasında cadde ortasında bir tartışma başladı. İşin iç yüzü, iki kişi arasında yaşanan küfürleşme sonrası Y.K.’nın, Z.K.’yi tabancayla ayağından vurmasıyla daha da ciddileşti.

Olayın gelişimi

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen ekipler, durumu kontrol altına alarak şüpheli Y.K.’yı gözaltına aldı. Yaralanan Z.K. ise hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Öte yandan, olayın yaşandığı an, güvenlik kamerasına yansıyarak kayıt altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

