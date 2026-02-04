Şırnak’ta Dev Kayaların Düşmesi Köyde Panik Yarattı

BAYTÜŞŞEBAP’TA FELAKETİN EŞİĞİ GEÇİLDİ

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde aşırı kar yağışının ardından etkili olan yoğun sağanak, büyük bir felakete neden oldu. İki ayrı noktaya düşen dev kayalar, merada bulanan 30 küçükbaş hayvanın telef olmasına yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmazken, köy halkı arasında büyük panik ve korku dolu anlar hakim oldu.

RİSKLİ ALANLARDA TEDBİRLER ALINDI

Yaşanan bu riskli durum sonrasında yetkililer harekete geçti. Muhtemel kaya düşmelerine karşı güvenlik önlemi olarak köyde bulunan 15 ev tahliye edildi.

İNCELEMELER BAŞLATILDI

Bölgedeki durumun ciddiyeti üzerine AFAD, jandarma ve ilgili diğer kurum ekipleri incelemelere başladı. Tehlike arz eden alanlar güvenlik şeridi ile kapatıldı.