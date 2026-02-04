Şehitkamil’de Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

KAZA ŞEHİTKAMİL İLÇESİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Şehitkamil ilçesinin Alpaslan Mahallesi’nde bulunan Araban Yolu Caddesi Beykent kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü tespit edilemeyen 27 D 7416 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Y.’ye çarptı.

KAZA SONRASI AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle metreslerce savrulan Zeliha Y., ağır bir şekilde yaralandı. Olayın tanıkları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdikten sonra, bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE HASTANEDE YAPILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, durumu kritik olan Zeliha Y.’yi Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.