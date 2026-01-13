ABD’de Vize İptalleri Rekor Seviyeye Ulaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, Trump yönetiminin 2025 yılında yürürlüğe koyduğu sıkı denetim politikaları çerçevesinde, 100 binden fazla vize geçersiz hale geldi. İptal edilen vizelerin sayısının, eski Başkan Joe Biden döneminin son yılına göre iki katından fazla artış gösterdiği ifade edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iptal edilen vizeler arasında yaklaşık 8 bin öğrenci vizesi ile 2 bin 500 “uzman işçilik” vizesinin bulunduğu belirtildi. Vizeleri iptal edilen kişilerin büyük bir kısmının vize sürelerini aştığı, bir bölümünün ise kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelerek adli sürece konu olduğu kaydedildi.

VİZE İPTALLERİ ARTIYOR

Yetkililerin açıklamalarına göre, yasal statüsünü kaybeden uzman işçilerin yaklaşık yüzde 50’sinin alkollü araç kullanma, yüzde 30’unun saldırı ve darp, geri kalan yüzde 20’sinin ise hırsızlık, çocuk istismarı, uyuşturucu suçları ve dolandırıcılık gibi nedenlerle işlem gördüğü bildirildi. Öğrenci vizelerinin iptalinde de benzer şekilde adli vakaların etkili olduğu üzerinde duruldu.

KAMU GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, “Trump yönetiminin en yüksek önceliği Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve ulusal egemenliği korumaktır. Kamu güvenliği veya ulusal güvenlik açısından risk oluşturan yabancı uyruklulara karşı kararlılıkla hareket edilmektedir” ifadelerini kullandı. Vize iptalleri, Trump’ın göreve başladığı ilk gün imzaladığı ve yabancıların vize başvuruları ile mevcut statülerinin daha sıkı incelenmesini öngören başkanlık kararnamesinin ardından hız kazandı.

İLERİDE GÖZDEN GEÇİRME YAPILACAK

Ağustos 2025 itibarıyla yönetim, ABD’de bulunan yaklaşık 55 milyon vize sahibinin durumunun kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğini açıkladı. Trump yönetimi, bu adımların “yasadışı göçle mücadele” ve “kamu güvenliğini sağlama” amacı taşıdığını savunurken, eleştirmenler ise uygulamaların üniversitelerde beyin göçünü hızlandırabileceği ve iş gücü piyasasında olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

