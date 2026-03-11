ABD’deki Dava Süreci Uzlaşmayla Sonuçlandı

abd-deki-dava-sureci-uzlasmayla-sonuclandi

ABD’DE DAVA SONUÇLANDI

Yaklaşık 9 yıldır devam eden dava nihayet sonuçlandı. ABD Adalet Bakanlığı ve halkbank arasında yürütülen ceza davasında uzlaşmaya varıldığı bildirildi. Karar sonraki gün Halkbank’tan bir açıklama geldi.

GÖRÜŞME YAPILDI

Kovuşturmanın ertelenmesi amacıyla hazırlanan anlaşma, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde görüşülerek yürürlüğe girdi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte taraflar arasında önemli bir adım atıldı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Halkbank’ın kamuya yaptığı duyuruda, “ABD’de Bankamıza karşı açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde bugün görüşülmüş ve yürürlüğe girmiştir.” ifadelerine yer verildi. Yapılan bu anlaşmanın, taraflar üzerinde yasal zorunluluklar getirdiği vurgulandı.

