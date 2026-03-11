Hark Adası Petrol İhracatında Stratejik Hedef

Orta Doğu’da yaşanan gerginlik sürüyor ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonucunda bir haftalık bir dönem geride kaldı. Her iki taraf da saldırılarına devam ederken, bölgeyi tehdit altına alan savaşla ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

ASIL HEDEF İRAN’IN PETROL MERKEZİ HARK ADASI

Yayınlanan analizlerde, ABD Başkanı Trump’ın İran’a karşı yürütülen askeri operasyonunun stratejik hedeflerinden birinin, ülkenin petrol ihracatının büyük kısmının yapıldığı Hark Adası’nı ele geçirmek olduğu ileri sürüldü. Habere göre, Operation Epic Fury (Destansı Öfke Operasyonu) ile adada tam kontrol sağlanarak İran’ın zor durumda bırakılmasının planlandığı ifade ediliyor.

PETROL GELİRLERİ İRAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İran ekonomisi için kritik bir öneme sahip olan petrol gelirleri, hükümet bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Bu adanın kontrol altına alınması durumunda, petrol akışının kesilmesi ülkede daha derin ekonomik krizlere yol açabileceği belirtiliyor. Ülkedeki ekonomik zorluklar nedeniyle geçen yıl aralık ayında yönetim aleyhine büyük çaplı protestolar başlamıştı. Bazı yorumcular, ABD Başkanı Trump’ın ekonomiyi, rejimi devirmek için bir araç olarak kullanabileceğini vurguluyor.

HARK ADASI HAKKINDA BİLİNENLER

Hark Adası, İran’ın Basra Körfezi kıyısından 25 kilometre açıkta, kireçtaşından oluşan 20 kilometrekarelik çorak bir çıkıntı durumunda. Bu ada, İran’ın en büyük petrol terminali konumunda bulunuyor ve günlük yaklaşık 7 milyon varil yükleme kapasitesine sahip.

İHRAÇ EDİLEN PETROLÜN YÜZDE 90’I BURADA

İran’ın ihraç ettiği ham petrolün yaklaşık yüzde 90’ı bu ada üzerinden gerçekleştiriliyor. Hark Adası’ndan yapılan petrol ihracatının ise büyük bir kısmı Çin ve Hindistan’a yönlendiriliyor.

ÇİN’E PETROL TAŞINMAYA DEVAM EDİLİYOR

Öte yandan, farklı kaynaklar, Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve mayın tehdidine rağmen, İran’ın takip sistemlerini devre dışı bırakan ‘karanlık’ gemilerle savaşın başlangıcından bu yana Çin’e yaklaşık 12 milyon varil petrol ulaştırmayı başardığını aktarıyor.