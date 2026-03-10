ABD’deki Halkbank Davası Kovuşturmanın Ertelenmesiyle Sonuçlandı

ABD’DE 9 YIL SÜREN DAVADA YENİ GELİŞMELER

Halkbank, 2019’dan bu yana devam eden ABD’deki ceza davasının sonuçlandırılması için uzlaşma yoluna gittiğini açıkladı. Banka, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” imzalama kararı aldığını duyurdu. Bu bilgi, Halbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan resmi açıklamasında yer aldı.

KOVUŞTURMA ANLAŞMASI DETAYLARI

Açıklamada, 15 Ekim 2019 tarihinde Halkbank’a karşı açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılmak amacıyla anlaşmanın imzalandığı ifade edildi. Bankanın, bu süreçte herhangi bir suç kabulü yapmadığı ve adli veya idari para cezası ödemeyeceği vurgulandı. Ayrıca, uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun, ilgili devlet kurumlarına teslim edilmesinin ardından, Halkbank ile ABD Güney New York Bölge Savcılığı’nın dava düşürülmesine dair ortak bir yazıyı mahkemeye sunacağı kaydedildi. Bu aşamadan sonra, yaklaşık 9 yıl süren dava süreci sona erecek.

MALİ ETKİLERİ VE GELECEK PLANLARI

Söz konusu gelişmelere bağlı olarak, Halkbank’ın uluslararası piyasalara erişiminin artması ve mali durumunun olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor. Banka, 88 yıldır Türkiye ekonomisine hizmet etmekte ve faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini belirtmektedir. Açıklamada, bankanın hem sektöre hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceği vurgulandı.

DAVAYLA İLGİLİ YASAL GİZLİLİKLER

ABD Adalet Bakanlığı, New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman’a davaya ilişkin dilekçe sundu. Belgede, davanın bu şekilde çözümünün ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika menfaatleriyle uyumlu olduğu ifade edildi. Ayrıca, Türkiye’nin son dönemde yaşanan gelişmelere yönelik yardımının, uzlaşmaya varılmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığının da süreçteki diplomatik çabalara destek verdiği ifade edildi.

UZLAŞMA ŞARTLARI ve UYUM SÜRECİ

Anlaşma çerçevesinde Halkbank, yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarının gözden geçirilmesi amacıyla tarafsız bir uzman görevlendirmeyi kabul etti. Bankanın, anlaşma süresince İran hükümeti veya kuruluşları ile işlem yapmaması ve Türkiye’nin hukuk sistemi çerçevesinde işbirliği yapması gerekiyor. Anlaşmanın şartlarına tam uyulması halinde, savcılık, davanın tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi için mahkemeye başvuracak. Ayrıca, 11 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan durum konferansının ertelenmesi talep edilecek.