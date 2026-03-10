Kristjan Asllani Beşiktaş’ta Kalmayı İstiyor

Beşiktaş, ara transfer döneminde Inter’den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Kristjan Asllani’nin sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istemediği yönünde haberler gündeme geldi. 13 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Asllani için henüz nihai bir karar verilmemişken, futbolcu ise siyah-beyazlılarda kalma arzusunu sık sık dile getiriyor.

ALTERNATİF PLANLAR GÜNDEME GELİYOR

İstanbul’da kalma isteğini yineleyen 24 yaşındaki futbolcu, “Buraya kiralık geldim ama süresiz olarak kalmak istiyorum. Bu çok önemli bir kulüp ve her zaman ligi kazanmak için oynuyorlar, ben de bunu denemek istiyorum. Beşiktaş’ın olağanüstü taraftarları var. Bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip bir kulüp. Sergen Yalçın’ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş’a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi hissediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Beşiktaş forması giyen Arnavut orta saha oyuncusu, şu ana kadar 6 maçta sahada yer alarak toplamda 325 dakika süre aldı ve 1 asist yaptığını kaydetti. Kristjan Asllani’nin Inter ile 30 Haziran 2028’e kadar olan sözleşmesi devam ediyor.