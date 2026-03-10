Yargılama Tarihi Belli Oldu: Eylem Tok ve Bülent Cihantimur

yargilama-tarihi-belli-oldu-eylem-tok-ve-bulent-cihantimur

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un yargı sürecinin başlangıç tarihi belirlendi. Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde, 17 yaşındaki Timur Cihantimur, arıza nedeniyle duraklamış olan 3 ATV’ye çarpmış; meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı yaşamını yitirmişti. Kaza sonrasında Eylem Tok, oğlu Cihantimur’u yurt dışına çıkarmak üzere, aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle birlikte hareket etti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTIKLARI TARİH BELİRLENDİ

Son günlerde açılan davada iddianame kabul edilirken, Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un da dahil olduğu sanıkların duruşma tarihi belli oldu. Tok da dahil olmak üzere, ABD’de tutuklu bulunan 5 sanığın Türkiye’ye iade edilmesi durumunda, 13 Temmuz’da İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargı karşısına çıkacağı öğrenildi.

İADE SÜRECİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTU

Eylem Tok hakkında Türkiye’ye iade kararı verilmesinin ardından, avukatı tarafından bu sürecin durdurulması talep edildi. Mahkeme, Tok’un Türkiye’ye iadesini geçici olarak erteleme kararı aldı.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Eylem Tok ve Bülent Cihantimur için, “suçluyu kayırma” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçları kapsamında 10’ar yıl hapis cezası talep ediliyor.

OĞLUNU YURT DIŞINA KAÇIRMIŞTI

Kaza sonrasında Eylem Tok, olay yerinden ayrılarak oğlu ile birlikte önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçmıştı. Boston’da yakalanan ikili, tutuklanarak, Şubat 2025’te Türkiye’ye iade edilmelerine karar verilmişti.

