Aksaray’da Çocuklar Arasında Kavga Can Aldı

Aksaray’da çocuklar arasında yaşanan kavga, kanlı bir şekilde sonuçlandı. Küçük Bölcek Mahallesi’nde yaşanan olayda, 17 yaşındaki Mustafa Yağız Edik ile 16 yaşındaki R.M. arasında, iddialara göre bir kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında kavgaya dönüşen olayda, R.M.’nin bıçakla Edik’i yaraladığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı Edik’i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri, R.M. isimli genci gözaltına aldı.

GAZİANTEP’TE BENZER BİR CİNAYET YAŞANMIŞTI

İki ay önce Gaziantep’te de benzer bir cinayet işlendi. 17 yaşındaki Abdullah Kaya, husumetli olduğu 15 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Bu durum, gençler arasındaki şiddet olaylarının endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor.

SUÇLU ÇOCUK SAYISI ARTMAKTADIR

Son zamanlarda Türkiye’de 18 yaş altı suçlular, kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan biri haline geldi. Özellikle, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin, 24 Ocak 2025’te bıçaklanarak öldürülmesi sonrası, suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemenin gerekliliği gündeme geldi. Meclis, bu konuyu araştırmak amacıyla bir komisyon oluşturdu. Komisyon, cezaevlerindeki çocuk suçluların durumu hakkında bilgi aldı.

CEZAEVLERİNDE 3 BİN 473 ÇOCUK HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU BULUNUYOR

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’deki ceza infaz kurumlarının kapasitesi 2 bin 736 iken, bu kurumlarda 3 bin 473 çocuk hükümlü ve tutuklu yer alıyor. Üstelik bu çocukların yüzde 85’i erkek, yüzde 6’sı yabancı uyruklu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, hükümlülerin ortalama 404 gün, tutukluların ise 109 gün cezaevinde kaldığını belirtti. Bu durum, çocukların cezaevlerine “gir-çık” yaptığı algısının doğru olmadığını düşündürmektedir. Dava açılan suçlar arasında ise “kasten yaralama”, “hırsızlık”, “hakaret”, “tehdit”, “mala zarar verme”, “yağma”, “uyuşturucu”, “dolandırıcılık” ve “çocukların cinsel istismarı” gibi ağır suçlar yer almaktadır.

EMNİYET’İN 2025 VERİLERİ GÖRE 100 ŞÜPHELİDEN 6’SI ÇOCUK YAŞTA

TÜİK Sosyal İstatistikler Daire Başkanı, uyuşturucu suçlarındaki artışa dikkat çekti. 2025 yılında, hakkında işlem yapılan şüphelilerin yüzde 6,4’ü 18 yaş altındaki gençlerden oluşuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı, empati eksikliğinin, ekonomik nedenlerin ve sosyal medya ortamındaki akran zorbalığının suçlanma nedenleri arasında olduğu ifade etti. Anadolu Üniversitesi’nden bir akademisyen, çocuk suçluların 2025 yılında yüzde 13 oranında artığını ve suç sayısının 178 binden 202 bine yükseldiğini belirtti.