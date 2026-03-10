Kim Kardashian Cristiano Ronaldo İtirafıyla Gündeme Geldi

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ KARDASHIAN’DAN RONALDO AÇIKLAMASI

Dünyaca tanınan televizyon yıldızı Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo hakkında yapmış olduğu açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Kardashian, ünlü Portekizli futbolcu ile geçmişte kısa bir ilişki yaşadığını belirtti.

“BİR SÜRE BİRLİKTE OLDUK”

Kardashian, yaptığı açıklama esnasında Cristiano Ronaldo ile geçmişte görüşme halinde olduklarını dile getirdi. Ünlü isim, yıldız futbolcu hakkında bazı çarpıcı ifadeler kullandı.

“BİR ERKEĞİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİN TANIMI”

Kardashian, “Bir süre Cristiano Ronaldo ile çıktım ve şunu söylemeliyim ki o, bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı” şeklinde konuştu. Bu açıklama kısa bir süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı buldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kardashian’ın sözleri, futbol ve magazin dünyasında geniş bir etki yarattı. Cristiano Ronaldo’dan ise bu konu üzerine herhangi bir açıklama gelmedi.