Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Dalgası Başlıyor

Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt maliyetlerini de etkilemeye devam ediyor. Benzin litre fiyatına yarından itibaren 80 kuruşluk bir zam uygulanacak. 3,19 lira olarak belirlenen bu zam, eşel mobil sistemi aracılığıyla karşılanacak ve bunun yüzde 25’i akaryakıt pompa fiyatlarına etki edecek.

ZAMLI FİYATLAR HAZIRDA BEKLİYOR

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 61,12 lira, Ankara’da 62,08 lira ve İzmir’de 62,36 lira olarak güncellenecek. Bu artışlar, vatandaşların pompa başında karşılaşacakları yeni fiyatları etkiliyor.

