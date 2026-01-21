ABD’den DEAŞ’lıların Irak’a Transfer Operasyonu Başladı

abd-den-deas-lilarin-irak-a-transfer-operasyonu-basladi

Suriye’de hareketli gelişmeler yaşanıyor. Bölgede, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG/YPG arasında devam eden çatışmalara ek olarak ABD’den dikkat çeken bir adım atıldı.

DEAŞ’LILAR IRAK’A GÖNDERİLECEK

ABD ordusu, Suriye topraklarında tutulan DEAŞ mahkumlarının Irak’a transfer edileceğine dair bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. CENTOM tarafından yapılan açıklamada, “150 tutuklu Haseke’den Irak’a nakledildi. 7 bin kişinin daha gönderilmesi bekleniyor.” ifadesine yer verildi.

TOPLAM SAYILARI 56 BİN

Suriye’deki kamplarda, toplamda 56 bin DEAŞ’lı bulunduğu tahmin ediliyor.

