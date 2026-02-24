ABD Petrol Tankeri Takibi: Karayipler’den Hint Okyanusu’na Uzandı

ABD, Karayipler’deki Petrol Karantinasını İhlal Eden Tankere Müdahale Ediyor

ABD, Karayipler’de uygulanan petrol karantinasını ihlal eden Bertha isimli petrol tankerinin peşine düştü. Savunma Bakanlığı, bu tankerinin izini sürerek Hint Okyanusu’na kadar takip ettiğini duyurdu. Bakanlık, Hint-Pasifik Komutanlığı aracılığıyla söz konusu tankerine el konulduğunu belirterek, “Başka hiçbir ülke bu mesafeden yaptırımları uygulamak için küresel erişime, dayanıklılığa veya iradeye sahip değildir. Uluslararası sular, yaptırım uygulanan aktörler için bir sığınak değildir. Kara, hava veya deniz yoluyla, kuvvetlerimiz sizi bulacak ve adaleti sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı kurum, Bertha petrol tankerinin Ocak 2020 tarihinden bu yana yaptırım listesinde yer aldığını açıkladı. Bakanlık, yasadışı faaliyetlerde bulunan aktörler ile onların temsilcilerinin denizcilik alanında manevra özgürlüğünü kısıtlamak adına kararlı bir duruş sergilediklerini vurguladı.

ABD’nin bu girişiminin, küresel güvenlik ve uluslararası yasa ihlalleri karşısında kararlılığını göstermesi açısından önemli olduğu öne sürülüyor. Tankerler üzerindeki denetimin artması, yasadışı petrol ticareti ve yaptırımları çiğneyen aktörlerin engellenmesi için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.