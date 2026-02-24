İmralı’dan 27 Şubat’ta Yeni Mesaj Beklentisi

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak, 27 Şubat’ta İmralı’dan yeni bir açıklama yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen silah bırakma ve fesih çağrısının yıl dönümünde, İmralı’nın “ilk aşama bitti, ikinci aşama başladı” mesajını vermesi bekleniyor. DEM Parti İmralı heyeti tarafından okunacak olan bu mesajda, Öcalan’ın siyaset alanındaki gücünün arttığına dair vurgu yapılması öngörülüyor.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Geçen yıl 27 Şubat’ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin akabinde Öcalan’ın mesajını kamuoyuna sunmuştu. Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayarak kendini feshetmesi yönünde çağrı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

SÜREÇ İÇİN “KOD YASA” HAZIRLIĞI

Bu süreçte yürürlüğe girmesi beklenen yasal düzenlemeler kapsamında, AK Parti ve MHP’nin yoğun bir çalışma yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. PKK’lıların ‘entegrasyonu’ yani ‘eve dönüşleri’ için özel bir kanun teklifi üzerinde çalışıldığı bildiriliyor. Kurmaylar, bu düzenlemeye “KOD kanun” adı veriyor. Teklifte, PKK’lıların silah kullanmış veya kullanmamış şeklinde ayrı ayrı tanımlanmasının yanı sıra, suçun türü, ağırlığı, ve etkisi gibi kategoriler de yer alacak. PKK’lıların dönüşleri, hafif suçlardan ağır suçlara doğru ilerleyecek şekilde planlanıyor. Kurmaylar, genel bir tarifin asla söz konusu olmayacağının altını çiziyor. Yenilenmesi planlanan ceza infaz düzenlemesinde, “Koşullu Salı vermeden yararlanamaz” ifadesinin kaldırılması da dikkate alınıyor. Bu durum, ağırlaştırılmış müebbet cezası alanların umut haklarından faydalanmalarına olanak tanıyacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024 tarihinde “Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” açıklamasını yapmıştı. Bahçeli, yaptığı bu açıklamadan kısa bir süre sonra DEM Parti heyetinin İmralı’ya gitmesi için izin verilmesi çağrısında bulundu. 26 Kasım 2024’te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme gerçekleştirmek amacıyla Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Aralık 2024 tarihinde DEM Parti’nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı. DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti. Bu süreçte heyet, diğer siyasi partilere de arka arkaya ziyaretler gerçekleştirdi. 27 Şubat’a gelindiğinde, Öcalan İmralı’dan “Örgütü feshedin.” çağrısında bulundu. Öcalan’ın çağrısının ardından, 1 Mart günü terör örgütü “Ateşkes ilan ediyoruz.” açıklaması yaptı. Tüm bu gelişmelerin akabinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan günü DEM Parti heyetini kabul etti. Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladı. 12 Mayıs’ta terör örgütü, fesih ve silahlarını teslim etme kararı aldığını duyurdu. 11 Temmuz’da, PKK’lı bir grup Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etti. Geçtiğimiz hafta Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, süreç raporunu tamamlamak üzere son kez bir araya geldi. Komisyonda oylanan rapor, 47 “evet” oyuyla kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, raporun af niteliği taşımadığını ifade etti.