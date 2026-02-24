Kuzey Çevre Demiryolu Projesi İçin Finansman Anlaşması Sağlandı

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’NDE ÖNEMLİ AŞAMA

Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş yapması beklenerek önemli bir adım atıldı. Proje çerçevesinde finansman konusunda Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu’yla ön anlaşma gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu anlaşmanın toplam 6,75 milyar dolarlık bir kaynak sağlanacağını duyurdu.

ULUSLARARASI FİNANSMAN ANLAŞMASI

“Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için altı uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşmaya varıldı.” diyen Uraloğlu, Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak olan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi’nin detaylarına değindi. Bakan, ayrıca projenin yapım ihalesi hazırlıklarının süregeldiğini aktararak, bu yıl içinde ihale sürecini tamamlayıp yer teslimini yapmayı ve çalışmalara başlamayı hedeflediklerini belirtti.

PROJE GÜZERGAHI VE HIZLI TREN ENTEGRASYONU

Proje güzergahına ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, “Proje, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca’ya bağlanacak. Hat, Çatalca’da şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı’na entegre olacak.” açıklamasını yaptı. Proje sayesinde Marmaray hattı üzerindeki yükün hafifletilmesinin amaçlandığını aktaran Uraloğlu, bu hat ile İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının doğrudan demir yoluyla bağlanacağını ifade etti.

ALTYAPI HIZLANDIRILACAK

Hattın toplam uzunluğunun 125 kilometre olması hedefleniyor. Uraloğlu şunları da ekledi: “- Proje kapsamında uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edilecek. – Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demir yolu hattı, Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracak. – Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz.”