Ebru K. Dosyasında Şok İtiraflarla Yeni Gelişmeler

Türkiye’nin gündeminde büyük yankı uyandıran Ebru K. dosyasında, canlı yayınlar sırasında önemli gelişmeler yaşandı. Star televizyonunda yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” programında uzun süredir ele alınan bu dosya, ardı ardına gelen itiraflar ile yeni bir evreye girdi. Manisa’da yaşayan 60 yaşındaki Münevver K., 1 Ekim 2025’te jandarmaya başvurarak, 2009 yılının aralık ayında 17 yaşındaki kızı Ebru K.’nın evden kendi isteğiyle çıktığını ve o günden bu yana kendisinden haber alamadığını ifade ederek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri bir soruşturma sürecine girdi.

İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Ebru K.’nın eski eniştesi Ufuk K. ile yaşadığı ilişkiye dair iddialar üzerinde derinlemesine araştırmalara açıldı. Bu çerçevede, şüpheli şahısların kullandığı 25 adet GSM hattının HTS kayıtları, tanık ifadeleri, saha çalışmaları ve teknik takip süreçleri neticesinde, Ebru K.’nın ablası Fatma K. ve üvey kardeşleri Mustafa K. ile Arif K. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Manisa, İzmir ve Kars’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda şüpheliler yakalandı.

CANLI YAYINDA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eski enişte Ufuk K., jandarma karakolundaki ifadesinde, genç kadını öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etti. Bu itiraftan sonra, ekipler olay yerini belirlemek amacıyla kazı çalışmalarına başladı. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan abla Fatma K.’nın başlangıçta suçlamaları reddettiği bildirildi. Ancak canlı yayın sırasında yaşanan bir gelişme ile Fatma K., itirafta bulunarak yetkililerle birlikte kardeşi Ebru K.’nın gömüldüğü yeri gösterdi.

KAZILARDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Gelişmelerin ardından yapılan kazı çalışmalarında, Fatma K.’nın tarif ettiği alanda Ebru K.’nın cansız bedeni tespit edildi. Bu durum kamuoyunda büyük bir yankı bulurken, dosya Türkiye’nin en sarsıcı olaylarından biri haline gelmeye başladı.

23 Şubat sabahı İzmir ve Kars’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar, peş peşe gelen itiraflarla tamamen yeni bir boyut kazandı. Adli makamların soruşturmayı genişlettiği ve olayın tamamının aydınlatılması için çalışmalara devam edildiği bilgisine ulaşıldı. Şimdi, tüm gözler hazırlanacak adli raporlara ve savcılığın vereceği kararlara çevrilmiş durumda.