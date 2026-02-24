ABD’den Lübnan’daki Diplomatik Personel İçin Uyarı

ABD, LÜBNAN’DA DİPLOMATİK PERSONELİNE YENİ İŞLEM

ABD, İran ile artan gerginlikler sebebiyle Lübnan’daki diplomatik temsilcilerine yönelik önemli bir karar aldı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, gereksiz olan diplomatlar ve onların aile üyelerinin Lübnan’dan geçici olarak ayrılmalarının istendiğini duyurdu. Bu kararın, İran ile devam eden gerilimler kapsamında alındığı ifade edildi. Bir mühendisten alınan bilgiye göre, bu personelin geçici bir süre için ülkeden ayrılması bekleniyor.

DİPLOMASİ ZİYARETİ ERTELENEBİLİR

Adını açıklamayan bir başka yetkili, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bu hafta sonu için planladığı İsrail ziyaretinin ertelenebileceğini bildirdi.

NÜKLEER GÖRÜŞMELER BİR ARAYA GELECEK

İran ile ABD arasında Umman’ın aracılığıyla sürdürülen nükleer müzakerelerin üçüncü turunun 26 Şubat’ta Cenevre’de gerçekleşmesi planlanıyor. Taraflar, 6 Şubat tarihinde Umman’da dolaylı görüşmeler çerçevesinde bir araya gelmiş ve iletişimlerin devamı noktasında mutabakat sağlamıştı. Müzakereler, 17 Şubat’ta Cenevre’de devam etmişti. Bu görüşmelerde, özellikle İran’ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoğu gibi konu başlıkları öne çıkıyor.