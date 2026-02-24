Fenerbahçe Kasımpaşa İle 1-1 Beraberlik Yaşadı

fenerbahce-kasimpasa-ile-1-1-beraberlik-yasadi

FENERBAHÇE VE KASIMPAŞA’DAN BERABERLİK

Süper Ligi’nin 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde Kasımpaşa’yı ağırladı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda hakem Yasin Kol’un yönetiminde gerçekleştirilen karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, 90+5. dakikada Marco Asensio’nun kaydettiği golle öne geçti. Ancak, Kasımpaşa’nın beraberlik sayısını ise 90+10. dakikada Allevinah attı.

GALATASARAY’IN PUAN KAYBI FIRSAT OLDU

Bu sonuç, Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe’nin galip gelememesiyle dikkat çekti. Maçın ardından sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu ile ilgili detaylar gündem oldu.

