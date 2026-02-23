Eylem Tok Ve Bülent Cihantimur Hakkında Karar Aşama!

Türkiye’de uzun süre gündemi meşgul eden kaza ile ilgili önemli bir yeni gelişme yaşandı. 1 Mart 2024 gecesi İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonuçlandı.

ANNE VE BABAYA HAPİS CEZASI TALEBİ

Olayda, Timur Cihantimur’un olay yerinden uzaklaştırdığı ve delilleri kararttığı iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un da içinde bulunduğu 5 şüphelinin “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

KAZA ANI VE TANIKİ BEYANLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, 1 Mart 2023’te Timur Cihantimur’un kullandığı aracın, Belgrad Ormanı yolunda ATV aracı tamir eden Oğuz Murat Aci ve diğer 4 kişiye çarparak trafik kazasına yol açtığı ifade edildi. Tanık ifadelerine göre Cihantimur’un aracında sürücünün üç arkadaşının bulunduğu, ayrıca aracın hızla gitmesi ve sürücünün telefonla konuşması dikkat çekti.

DELİL NİTELİĞİNDEKİ TELEFONUN DURUMU

Kaza sonrasında, Eylem Tok’un Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte olay yerine giderek Timur Cihantimur ve arkadaşlarını aldıkları öğrenildi. Sürücünün, alkol testine tabi tutulmadığı ve resmi ifadesinin alınmadığı vurgulandı. İddianamede, yaralılardan birine ait cep telefonunun olay yerinden alınıp, daha sonra saklandığı iddia edildi; bu durum “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu oluşturuyor.

KAÇIŞ PLANI VE VALİZ AKTARIMI

İddianameye göre, Eylem Tok, kaza sonrasında Timur Cihantimur’u kendi evine götürdü. Bülent Cihantimur’un da eve gelerek kaza hakkında bilgiler aldığı ifade edildi. Dosyadaki kamera görüntülerinde, şüphelilerin birkaç araçla hareket ettikleri ve yolculuk sırasında valiz aktarımında bulundukları kaydedildi. Eylem Tok ve Saltoğlu’nun havalimanına gidip, önce Mısır’a sonra ABD’ye geçtiği belirtildi.

SAVUNMA ÇÜRÜTÜLDÜ

Bülent Cihantimur’un “kaçış planından haberim yoktu” savunması savcılık tarafından, hazırlıkların aynı evde yapıldığı ve beraber hareket ettikleri yönündeki tespitlerle çelişkili olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

HAPİS İSTEMİ İLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Sonuç olarak savcılık, 5 şüpheli hakkında pek çok suçlamadan ötürü 10’ar yıla kadar hapis cezası talep eden bir iddianame düzenlemiş durumda.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024’te Eyüpsultan’da seyir halindeki ATV araçlarından biri arızalanmış, yol kenarında tamir edilirken hızla gelen bir otomobil bu ATV’lere çarpmış, kazada Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti. Timur Cihantimur’un annesinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmişti.

BOSTON’DA YAKALANDILAR

Şüphelilerin iadesi için belgelerin ilgili makamlara iletildiği ve Cihantimur ile annesinin Boston’da yakalanarak tutuklandıkları belirtilmiştir.

TÜRKİYE’YE İADE KARARI ALINDI

Yapılan açıklamaya göre, ABD’de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadelerine karar verilmiştir.

AİLE ŞİKAYETİ GERİ ÇEKTİ

Oğuz Murat Aci’nin eşi ve kazada yaralanan diğer kişiler, şikayetlerini geri çektiklerini bildirmiştir. İfade ettiklerine göre, “maddi ve manevi zararlarının giderildiği” gerekçesiyle bu kararı aldıkları belirtilmiştir.