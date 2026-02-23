Meksika’da “El Mencho” Operasyonu Sırasında Kaos Devam Ediyor

Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri “El Mencho” olarak bilinen Nemesio Oseguera’nın öldürülmesinin ardından ülke genelinde huzursuzluk devam ederken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

ABD DESTEĞİ İLE YAPILDI

Bakan Trejo, El Mencho’ya karşı gerçekleştirilen operasyonun ABD’nin desteği ile yapıldığını ve bu sayede El Mencho’nun bilgi ağlarını etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. “ABD kurumları ve istihbarat teşkilatlarından da faydalandık ve bu sayede El Mencho’nun bilgi ağlarını çökertebildik” diye ekledi. Trejo, istihbarat sürecinin karmaşık olduğunu ve bu tür bilgilerin toplanmasının uzun zaman aldığını vurguladı.

SEVGİLİSİ ÜZERİNDEN BULUNDULAR

El Mencho’nun saklandığı yeri sevgilisinin takibiyle belirleyebildiklerini ifade eden Bakan Trejo, El Mencho’nun sevgilisinin kimliğinin başka bir kaynak vasıtasıyla tespit edildiğini belirtti. El Mencho’nun sevgilisinin Jalisco eyaletindeki Tapalpa bölgesindeki bir mülkte takip edildiğini, 21 Şubat’ta kadının o mülkü terk etmesinin ardından onun orada bulunduğu bilgisini aldıklarını açıkladı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMA YAŞANDI

Bakan Trejo, elde edilen bilgilerin ardından operasyonun başlatıldığını ve baskın sonucunda El Mencho ile birlikte 8 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, güvenlik güçleriyle kartel üyeleri arasında şiddet dolu çatışmaların meydana geldiğini ve mühimmat ile füze rampalarının ele geçirildiğini aktardı.

BARIŞ VE GÜVENLİK VURGUSU

Devlet Başkanı Sheinbaum, ülke genelinde süregelen çatışmalara dair sükunet çağrısında bulunarak, “Şu anda en önemli şey, tüm Meksika halkı için barış ve güvenliği sağlamak” ifadelerini kullandı. Yine Sheinbaum, hükümetin ve güvenlik kuvvetlerinin durumu kontrol altında tuttuğunu belirterek, vatandaşlara güvenliğin sağlanacağını vaad etti.

16 EYALETTE ŞİDDET OLAYLARI

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, El Mencho’nun öldürülmesinin ardından 16 eyalette şiddet olaylarının gerçekleştiğini açıkladı. CJNG’nin saldırılarında 25 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ve operasyonlarda 30 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TURİSTLER MAHSUR KALDI

Harfuch, 11 eyalette 85 kara yolunun kapatıldığını, ancak güvenlik güçlerinin çalışmaları sayesinde ana arterlerde ulaşımın hızla normale döndüğünü ifade etti. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak kentler arasında yer alan Guadalajara’daki hayvanat bahçesine giden yaklaşık 1000 turistin, memleketlerine dönememesi nedeni ile bulundukları yerde mahsur kaldıkları bildirildi. Yetkililer, turistlerin mağduriyet yaşamaması için bölgeye 21 otobüs ve 5 minibüs sevk ederken, yiyecek desteği de sağladı. Ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Puerto Vallarta’daki uçuşların iptal edildiği, Amerikalı sanatçı Kali Uchis’in konseri gibi toplu etkinliklerin askıya alındığı bilgisi geldi.

EL MENCHO’NUN CENAZESİ ADLİ TIPA SEVK EDİLDİ

Öte yandan, ordunun düzenlediği operasyon sonucunda öldürülen El Mencho’nun cesedinin, Federal Cumhuriyet Savcılığına ait bir hangardan yoğun güvenlik önlemleri altında Meksiko’daki adli tıp kurumuna sevk edildiği bildirildi.

KARTEL ÜYELERİYLE ÇATISMA YAŞANDI

Meksika güvenlik güçleri, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho’nun yakalanması amacıyla Jalisco eyaletinde bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Meksika Savunma Bakanlığı, çatışma sırasında 4 kartel üyesinin olay yerinde öldüğünü ve El Mencho’nun da bulunduğu 3 kartel üyesinin hava yoluyla Mexico City’ye taşınırken hayatlarını kaybettiğini belirtti. 2 kartel üyesinin sağ olarak yakalandığı, 3 güvenlik personelinin ise yaralandığı aktarılırken, El Mencho’nun ölümünün ardından birçok şehirde CJNG üyeleri araçları ateşe vermiş ve Guadalajara Uluslararası Havalimanı’na saldırıda bulunmuşlardı.