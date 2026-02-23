Bitcoin Düşüş Trendinde Kripto Pazarında Belirsizlik Artıyor

Pazartesi günü Bitcoin yüzde 2,85, Ethereum ise yüzde 3,15 oranında değer kaybetti. Bitcoin, son hafta süresince belirgin fiyat dalgalanmaları göstermesi sonrası bugün (23 Şubat) yüzde 2,85 düşerek 68 bin 900 dolardan 66 bin 244 dolara düştü.

KRİPTO PARALARDAN SÜREKLİ SERMAYE ÇIKIŞI

ABD’deki spot Bitcoin piyasalarından devam eden sermaye çıkışları, son dönem düşüşlerinin ana nedenleri arasında yer alıyor.

YATIRIMCILARDA TEMKİNLİ DURUM

Yatırımcılar, sadece geçen hafta bu kurumsal fonlardan yaklaşık 360 milyon dolar çekti; bu da makroekonomik belirsizlikler sebebiyle temkinli bir tutum sergilendiği anlamına geliyor.

HAFTALIK DEĞER KAYBI

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, haftalık bazda yüzde 3,9 oranında değer kaybetti. Ethereum ise günlük bazda yüzde 3,15 gerileyerek 1.914 dolara düştü.