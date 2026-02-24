Fenerbahçe’de Teknik Direktör Tedesco Değerlendirmelerde Bulundu

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇINDAN PUANLA DÖNDÜ

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmayı değerlendirdi.

YETERSİZ SAVUNMA ANALİZİ

Sezon başından itibaren orta sahadan gelen pozisyonlardan çok fazla gol yediklerini vurgulayan Tedesco, “Kaleci çok öndeydi. Diyagonal bir pas attı. Ortayı engelleyemedik. Bizim problemimiz bu. Beşiktaş karşılaşmasında 2 gol, Göztepe, Alanyaspor, Göztepe ve Başakşehir maçlarında 1’er gol yedik. Çok fazla gol yedik. Bunu analiz ediyoruz, çalışıyoruz ama sahada bunu yapamıyoruz. Her ortayı durdurmak kolay değil ama ortayı engellemek için her şeyi yapmamız gerekiyor. Bugünkü sonuç çok yazık oldu. Problem ortayı engelleyememekti” şeklinde konuştu.

MEVCUT STRATEJİDE ZORLUKLAR

İlk yarıda yaşanan sakatlıkların ardından ikinci yarıda değişiklik yapmak için oyunun sadece bir kez durduğunu belirten Tedesco, “Bizim ikinci yarıya başlarken istediğimiz Talisca ve Nene’yi birlikte oynatmaktı. Sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Elimizde stoper kalmadı. Önde Talisca ve Nene ile 2 forvet oynamak istedik.” ifadelerini kullandı.