abd-den-tayvan-a-askeri-destekte-yeni-hamle

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN YENİ SİLAH SATIŞI

ABD Savunma Bakanlığı, Tayvan’a askeri destek kapsamında yeni bir silah satış sürecini başlattı. Pentagon, Lockheed Martin ile 328,5 milyon dolarlık bir ön sözleşme imzalandığını açıkladı.

ACİL OPERASYONEL İHTİYAÇLAR İÇİN SENSÖR TEDARİKİ

Pentagon’un açıklamasına göre, bu ön sözleşme Tayvan Hava Kuvvetleri’nin “acil operasyonel ihtiyaçlarını” karşılamaya yönelik olarak hazırlandı. Anlaşma kapsamında, 55 adet “Legion” tipi kızılötesi arama ve takip sensör podu, birlikte bu sistemlere ait işlemciler ile pod ve işlemci konteynerlerinin tedarik edilmesi planlanıyor. Sözleşme bedelinin 157,3 milyon dolarlık kısmının yabancı askeri satış fonları aracılığıyla karşılanacağı bildirildi.

PROJE FLORİDA’DA YÜRÜTÜLECEK

Pentagon, proje çerçevesinde yapılacak çalışmaların Florida eyaletinde gerçekleştirileceğini ve sözleşmenin 30 Haziran 2031 tarihine kadar tamamlanmasının beklendiğini dile getirdi.

TAYVAN’A REKOR SİLAH PAKETİ

ABD, geçtiğimiz ay Tayvan’a yönelik en büyük silah satış paketlerinden birine onay vermişti. Pentagon, 18 Aralık 2025 tarihli açıklamasında, Tayvan için 11,1 milyar dolarlık silah satışını onayladığını duyurmuştu.

HIMARS VE JAVELİN SİLAHLAR PAKETTE

Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu geniş satış paketinin HIMARS sistemleri, obüsler, Javelin tanksavar füzeleri, Altius dolaşan mühimmat dronları ile bir dizi askeri ekipman ve yedek parça içeren 8 ayrı unsuru kapsadığı belirtilmişti. Pentagon, bu satışların Tayvan’ın savunma kapasitesini güçlendirirken ABD’nin ulusal ve güvenlik çıkarlarına da katkı sağladığını vurguladı.