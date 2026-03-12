Milli Savunma Bakanlığı’ndan S-400 ve Hava Savunma Açıklaması

Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 12 Mart 2026’da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında bölgesel güvenlik, terörle mücadele faaliyetleri, hudut güvenliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

S-400 KULLANILMAMA NEDENLERİ

Toplantıda, kamuoyunda tartışılan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Aktürk, Türkiye’nin hava ve füze savunma faaliyetlerinin, tehdit değerlendirmeleri ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çok katmanlı bir mimari çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Bu çerçevede, en uygun savunma unsurunun angajman kuralları ve mevcut operasyonel tablo dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi. Türkiye’nin NATO’nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçası olduğuna dikkat çekilirken, bu sistemin erken uyarı sensörleri, komuta kontrol yapısı ve önleme füzelerinden oluştuğu hatırlatıldı. Balistik füze tespit edildiğinde, sistemin en uygun ve hızlı önleme aracını otomatik olarak seçip ateşlediği belirtildi. Bu bağlamda, Türkiye’ye yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurlarının aktif olarak kullanıldığı ve mühimmatın başarıyla imha edildiği vurgulandı.

MALATYA’YA PATRIOT SİSTEMİ KONUŞLANDIRILIYOR

ABD ve İsrail ile İran arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle, Türkiye’ye yönelik İran’dan farklı zamanlarda iki balistik mühimmat ateşlendiği ve bu mermilerin NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Gelişmeler ışığında, Türkiye’nin millî düzeyde aldığı tedbirlere ek olarak, NATO müttefikleriyle yürütülen istişare mekanizmalarının hayata geçirildiği bildirildi. Bu kapsamda, NATO Müttefik Hava Komutanlığı Ramstein/Almanya’dan görevlendirilen Patriot sistemi, hava savunma mimarisinin tamamlayıcı bir unsuru olarak Malatya’ya konuşlandırılıyor. Açıklamada, NATO’nun müttefik ülkelerin hava sahalarını ve topraklarını koruma iradesine sahip bir güvenlik ittifakı olduğu, Türkiye’nin ise güçlü ordusuyla Güneydoğu kanadındaki en kritik unsurlardan biri olduğu ifade edildi. Atılan bu adımların, hem Türkiye’nin hem de NATO’nun savunma ve caydırıcılık anlayışı çerçevesinde ortak güvenliği artırmayı hedeflediği kaydedildi.

İNCİRLİK ÜSSÜ KONUSUNDA AÇIKLAMALAR

Aktürk, Adana’daki İncirlik Üssü ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İncirlik’in, bir Türk üssü olduğu vurgulanarak bilgiler paylaşıldı.

TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele kapsamındaki faaliyetler hakkında da bilgi verildi. Son bir hafta içinde 4 PKK’lı teröristin teslim olduğu, mayınlar, el yapımı patlayıcılar ile mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imha çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Menbic’teki tünellerin yüzde 95’inin imha edildiği, son bir haftada imha edilen 3 kilometrelik tünelle birlikte toplam uzunluğun 462 kilometreye ulaştığı aktarıldı. Suriye harekât alanlarında ise imha edilen tünel uzunluğunun 764 kilometreye ulaştığı belirtildi.

HUDUT GÜVENLİĞİNDEKİ GELİŞMELER

Hudut güvenliği kapsamında sürdürülen faaliyetlere de değinildi. Son bir hafta içinde 7’si terör örgütü mensubu toplam 78 kişinin yakalandığı, 1.733 kişinin hududu geçemeden engellendiği ifade edildi. 2026 yılının başından beri sınırdan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 1.278, engellenenlerin sayısının ise 13 493 olduğu açıklandı.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık seviyesini korumaya yönelik eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek şu bilgiler verildi: Konya’daki Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Millî Anadolu Kartalı Eğitimi, Çanakkale, İzmir ve Aksaz/Muğla’daki hava savunma tatbikatları ile Kenya’daki Justified Accord tatbikatı 13 Mart’ta tamamlanacak. 16-27 Mart tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek Steadfast Foxtrot tatbikatına katılım gerçekleştirilecek.

SAVUNMA SANAYİİ TESLİMATLARI

Geçtiğimiz hafta içinde, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından değişik silah ve mühimmat teslimatlarının tamamlandığı ifade edildi. ASFAT ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen Hassas Güdüm Kiti sistemleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle Türkiye’nin güvenliği ve milletin huzuru için görevlerini kararlılıkla sürdürüyor.