Ortadoğu Gerilimleri Küresel Finans Piyasalarını Nasıl Etkiliyor

Ortadoğu’da son zamanlarda yükselen jeopolitik gerginlik, yalnızca bölgesel dengeleri değil küresel finans piyasalarını da etkilemeye başladı. ABD, İsrail ve İran arasındaki artan gerilim sonucunda petrol fiyatlarındaki ani artış, enerji arzına dair küresel piyasalarda yeniden fiyatlandırma yapılmasına yol açtı. Bu enerji fiyatlarındaki hareket, dolarda güçlenmeye neden olurken, ABD tahvillerine olan talebi artırdı ve küresel borsalarda dalgalanmalar meydana geldi. Küresel ekonomideki bu gelişmeler, yatırımcı davranışlarında değişim yaşanmasına sebep olurken, alternatif finansal araçların önemi üzerine tartışmalar da yeniden başlatıldı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

SAFEbit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Onur Yeygün, yaşanan olayların finansal sistemde dönüşümü gözler önüne serdiğini ifade etti. Yeygün, “Ortadoğu’da son günlerde yaşanan gelişmeler yalnızca jeopolitik dengeleri değil, küresel finans piyasalarının nasıl çalıştığını da yeniden hatırlattı. ABD–İsrail–İran hattında tırmanan gerilimle birlikte petrol fiyatları birkaç gün içinde 119 dolar seviyesine kadar yükseldi ve küresel enerji piyasalarında ciddi bir arz riski fiyatlanmaya başladı.” dedi. Yeygün, bu yükselişin asıl nedeninin, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı etrafındaki güvenlik riskleri olduğunu da vurguladı.

PİYASALARDAKİ DİNAMİKLER

Enerji fiyatlarındaki artış, finans piyasalarında geleneksel risk reflekslerini tetikledi. Doların güçlenmesiyle ABD tahvillerine olan talep arttı ve küresel borsalarda dalgalanmalar yükseldi. Özellikle S&P 500 ve Nasdaq gibi büyük endekslerdeki artan volatilite, yatırımcıların kısa vadede risk azaltma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ancak yaşanan bu gelişmeler, finansal sistemin artık tek boyutlu çalışmadığını ortaya koyuyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon beklentilerini artırırken, merkez bankalarının para politikası alanını daraltmakta. Bu durum, belirli dönemlerde tahvillerin beklenen koruma işlevini yeterince yerine getirememesine neden olabiliyor.

KRİPTO VARLIKLARIN YENİ ROLÜ

Altın geleneksel güvenli liman rolünü sürdürse de, küresel portföylerde artık yeterli bir varlık olarak görülmemeye başlıyor. Bu noktada kripto varlıkların finansal sistemdeki rolü yeniden tartışılmaya açılıyor. Kripto piyasaları elbette küresel risk iştahından etkilenmekte. Savaşın ilk günlerinde, kripto piyasasında 300 milyon dolardan fazla kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Ancak kısa bir süre içinde Bitcoin, bazı seanslarda hisse senetlerinden ve altından daha dirençli bir performans sergileyerek dikkat çekti. Yeygün, Bitcoin’in piyasa değerinin yaklaşık 1,3 trilyon dolar seviyesine ulaştığını ve küresel yatırım portföylerinde giderek daha fazla “dijital emtia” ya da “dijital altın” olarak konumlandırıldığını belirtti.

KULANSI TANIMLAYAN KRİPTO DÖNÜŞÜMÜ

Kurumsal yatırımcıların ilgisi, bu dönüşümü destekliyor. Jeopolitik kriz dönemlerinde kripto varlıkların kullanım şekli de değişim göstermektedir. Savaş, yaptırımlar ve finansal belirsizlik dönemlerinde bireyler ve şirketler alternatif kanallar arıyorlar. Bu bağlamda kripto varlıklar, yatırım aracı olmanın yanı sıra, finansal erişim ve hareket özgürlüğü sağlayan bir altyapı sunuyor. Kripto ekosistemi, son yıllarda ulaştığı ölçek ile birlikte değişimi desteklemeye devam ediyor. Kripto piyasaları artık yalnızca bireysel yatırımcıların ilgi alanı olmaktan çıkıp, kurumsal yatırımcılar, fintech şirketleri ve kamu kurumları tarafından değerlendirilen bir finansal ekosistem olarak karşımıza çıkmakta.

KRİPTO İLE FİNANSAL ESNEKLİK

Bugün, kripto piyasasının toplam değeri yaklaşık 2,3 trilyon dolara ulaşarak, kriptoyu niş bir teknoloji grubundan çıkarıp, küresel finansın önemli bir parçası haline getiriyor. Bu nedenle, kripto varlıkların hikâyesinin yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleriyle değerlendirilmesi eksik bir bakış açısı olur. Savaş, yaptırımlar ve sermaye kontrollerinin yoğun olduğu bir dünyada, yatırımcılar ve şirketler finansal esneklik ve erişim özgürlüğü arayışındalar. Blockchain tabanlı sistemler ise sınır ötesi çalışabilme ve merkezi otoritelerden bağımsızlık özellikleri taşıyor. Her büyük jeopolitik kriz, kripto varlıkların neden oluştuğunu hatırlatıyor. Kısa vadede kripto piyasalarında dalgalanmalar devam edecek olsa da, uzun vadede dünya daha dijital, daha bağlantılı ve daha sınır ötesi bir ekonomik düzene doğru ilerliyor. Blockchain teknolojisinin sunduğu altyapı, bu yeni düzene ihtiyaç duyduğu karşılığı sağlıyor. Bu nedenle, günümüzdeki krizlerin yalnızca birer risk olarak değil, finansal sistemin dönüşümünü hızlandıran bir süreç olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülüyor ve bu dönüşümün merkezinde kripto varlıkların çok daha güçlü bir rol oynayacağı öngörülüyor.