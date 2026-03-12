Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutmayı Tercih Etti 14:11 — 12 Mart 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Merkez Bankası politika faiz oranını değiştirmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı aldığını duyurdu. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Irak Petrol Limanlarında Operasyonlar Askıya Alındı Irak'ın Basra Körfezi'nde iki tanker saldırıya uğradı. Olay sonrası ülkedeki petrol limanlarında tüm faaliyetlerin askıya alındığı duyuruldu. 1 dakika önce yayınlandı! Gündem İlaç Fiyatlandırmasında Euro Kuru Güncellendi Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyatlandırmasında euro kuru, 1 Nisan'dan itibaren 29,11 lira olarak belirlendi. Bu karar iki aşamalı bir artışı kapsıyor. 21 dakika önce yayınlandı! Gündem İran Savaşında Yerinden Edilenlerin Sayısı 3.2 Milyona Ulaştı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İran'da 28 Şubat'tan itibaren ABD ve İsrail saldırıları sonucunda 3,2 milyon kişinin yerinden edildiğini duyurdu. 41 dakika önce yayınlandı! Gündem Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau’dan Uyarı Fransa Merkez Bankası Başkanı, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol piyasalarına etkisi nedeniyle akaryakıt yardımları ve kamu borcu üzerine endişelerini dile getirdi. 51 dakika önce yayınlandı! Gündem İkinci El Araç Piyasasında Bayram Öncesi Hareketlilik Bekleniyor Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ikinci el araç pazarında artan talep dikkat çekiyor. Uzmanlar bu dönemdeki yoğunluğun verilerle desteklendiğini belirtiyor. 1 saat önce yayınlandı!