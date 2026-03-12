Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutmayı Tercih Etti

merkez-bankasi-politika-faizini-sabit-tutmayi-tercih-etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Faiz Kararı

Merkez Bankası politika faiz oranını değiştirmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı aldığını duyurdu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Irak Petrol Limanlarında Operasyonlar Askıya Alındı

Irak'ın Basra Körfezi'nde iki tanker saldırıya uğradı. Olay sonrası ülkedeki petrol limanlarında tüm faaliyetlerin askıya alındığı duyuruldu.
Gündem

İlaç Fiyatlandırmasında Euro Kuru Güncellendi

Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyatlandırmasında euro kuru, 1 Nisan'dan itibaren 29,11 lira olarak belirlendi. Bu karar iki aşamalı bir artışı kapsıyor.
Gündem

İran Savaşında Yerinden Edilenlerin Sayısı 3.2 Milyona Ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İran'da 28 Şubat'tan itibaren ABD ve İsrail saldırıları sonucunda 3,2 milyon kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
Gündem

Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau’dan Uyarı

Fransa Merkez Bankası Başkanı, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol piyasalarına etkisi nedeniyle akaryakıt yardımları ve kamu borcu üzerine endişelerini dile getirdi.
Gündem

İkinci El Araç Piyasasında Bayram Öncesi Hareketlilik Bekleniyor

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ikinci el araç pazarında artan talep dikkat çekiyor. Uzmanlar bu dönemdeki yoğunluğun verilerle desteklendiğini belirtiyor.

