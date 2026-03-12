Besler 2025 Yılında Sürdürülebilir Büyümeyi Güçlendirdi

DONDURULMUŞ GIDA SEKTÖRÜNDEKİ BAŞARI HİKAYESİ

Dondurulmuş gıda, donuk fırıncılık, konserve ve yağ sektörlerindeki güçlü markalarıyla gıda sektörünü dönüştüren Besler, 16 farklı kategoride 1250 ürün ve 55 markayla faaliyet gösteriyor. Şirket, Türkiye’de yılda yaklaşık 21 milyon hanede 64 milyon tabakta bulunarak dikkat çekiyor. Besler, 2025 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na duyurarak, brüt kârının yüzde 3,6 artışla 8 milyar TL’ye, cirosunun ise 32,5 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi. Ayrıca, FAVÖK marjı bir önceki yıla göre 0,5 puan artarak yüzde 13,3 seviyesine yükseldi. Bu dönemde şirket, 2,9 milyar TL ihracat geliri elde etti.

İNOVAJONUN GÜCÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Besler, gıda sektöründeki Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı ilk yağ ve dondurulmuş gıda Ar-Ge merkezlerine sahip olan şirket, 2025 yılında 90,7 milyon TL’lik Ar-Ge ve inovasyon yatırımı gerçekleştirdi. Dondurulmuş gıda, konserve, yağ ve donuk fırıncılığın yanı sıra 50 yeni ürün lansmanı ile pazardaki inovasyon gücünü artırdı. Dondurulmuş gıda kategorisinin lider markası SuperFresh, premium Pizza Artizan ile pizza alanındaki varlığını güçlendirirken, hazır yemek kategorisine lazanya ve ton balıklı salata çeşitleriyle de girdi. SuperFresh’in 2025 yılında perakende cirosundaki büyümesinin yüzde 29’unun yenilikçi ürünlerden geldiği kaydedildi.

PAZARLAMA STRATEJİSİYLE BAŞARI YAKALADI

Besler, 2025 yılı itibarıyla lider markalarıyla büyümeye devam ederken, pazarlama stratejileri ile sektörde fark oluşturdu. Dondurulmuş gıda kategorisinin lideri SuperFresh, “Dolapta Ne Var?” kampanyası sürecinde yüzde 40’a varan bir satış artışı sağladı. Marka, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ve tüketici ile kurduğu güçlü bağ sayesinde “Türkiye’nin En Sevilen Dondurulmuş Gıda Markası” unvanını ikinci kez elde etti. Tarım alanında kadın çiftçilere fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi kapsamında üretilen Ege’den Hasat Bezelye, lansman döneminde Michelin tavsiyeli bir restoranın menüsünde yer aldı.

TARIMDA SORUMLU UYGULAMALAR

Besler, Türkiye’nin en büyük tarımsal ham madde tedarikçilerinden biri olarak, çiftçilerle kurduğu işbirliklerini artırarak sorumlu tarım uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor. Sürekli olarak tarımda fırsat eşitliğini destekleyen Tarımın Kadın Yıldızları projesi genişleyerek, Besler’in sözleşmeli üretim modelindeki kadın çiftçi oranını yüzde 27’ye yükseltti. SuperFresh’in önemli ham maddelerinden biri olan patatesin sürdürülebilirliği için AB ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen yapay zekâ destekli SAFER projesi, Avrupa’nın en büyük gıda inovasyon topluluğundan 2,8 milyon euro hibe aldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK VİZYONU

Besler CEO’su Mert Altınkılınç, 2025 yılı performansına dair değerlendirmesinde, “Besler olarak 2025 yılını güçlü bir finansal performans ve stratejik hedeflerimizle uyumlu bir büyümeyle tamamladık. Sürdürülebilir gıdanın geleceğini şekillendirme vizyonumuz doğrultusunda inovasyon odağımızı daha da güçlendirdik. Çevik iş yapma modelimiz ve dinamik organizasyon yapımız sayesinde, değişen koşullara hızla uyum sağlarken; lider markalarımızla kategorilerimizdeki öncü konumumuzu pekiştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Altınkılınç, “Tarladan tabağa uzanan değer zincirinde ekosistemi dönüştüren bir rol üstlenmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de güçlü finansal yapımız, Ar-Ge yatırımlarımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla sektöre yön veren bir şirket olma kararlılığımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.