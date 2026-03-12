Galatasaraylı Gabriel Sara İçin Milli Takım Yolu Açıldı

Gabriel SARA’NIN BAŞARILI PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray’da son zamanlarda gösterdiği etkileyici futbolla dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sara’nın Brezilya Milli Takımı’nın geniş kadrosuna dahil edileceğini duyurdu. Mart ayı içerisinde açıklanacak olan ön aday kadrosunda, Bruno Guimaraes’in sakatlığı nedeniyle Carlo Ancelotti’nin Sara’yı kadroya almayı düşündüğü ifade ediliyor.

SARA’NIN GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI GÖZE ÇARPATIYOR

Bu sezon Galatasaray formasını giyen Sara, 37 maçta sahne alarak 6 gol ve 3 asistlik önemli bir katkı sağladı. 2029 yılına kadar Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak belirleniyor.