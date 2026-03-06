Adalet Bakanı Gürlek Boşanma Davalarına Düzenleme Getirecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, iftar yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. İftar sonrasında gündemdeki önemli konular hakkında açıklamalar yapan Bakan Gürlek, uzun süren boşanma davaları ve nafaka konularına dair düzenlemeler yapacaklarını belirtti. İBB davası hakkında yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Bakan Gürlek, “Bizim şahıslarla bir Cumhuriyet Savcısının şahıslarla ilgisi yok. Cumhuriyet Savcısı şuna bakar. Ortada bir suç var mı yok mu?” şeklinde konuştu.

UZUN SÜREN BOŞANMA DAVALARI KISALACAK

Bakan Gürlek, uzun boşanma davalarının süreci hakkında da önemli bilgiler verdi. “Boşanma davaları biliyorsunuz çok uzun süreçlerle devam ediyor. Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor,” dedi. 12. Yargı Paketi kapsamında, eğer taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, davanın arabulucuya gönderileceğini ve bu sayede boşanmanın daha hızlı sonuçlanacağını açıkladı. Bu sayede dosyanın bir an önce kesinleşmesinin, kişilerin hayatları üzerinde önemli etkiler yaratacağını vurguladı.

12. YARGI PAKETİ’NDE BOŞANMA DAVALARI-NAFAKA KONUSU

Gürlek, iki tür boşanma davası olduğunu belirtti: “Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı boşanmada her iki taraf her konuda anlaşırsa, karar hemen veriliyor,” şeklinde ifade etti. Çekişmeli boşanmalardaki arabuluculuk sistemine vurgu yaparak, nafaka ve diğer konuların ise ayrı bir düzenleme gerektirdiğini ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuşan Bakan Gürlek, DEM Parti’nin kıymetli heyetiyle gerçekleşen görüşmelere değindi. Adalet Komisyonunun, yasaların yapılmasında destek taleplerine açık olduklarını belirten Gürlek, “Biz Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte dahil değiliz. Sadece teknik olarak destek vermeye hazırız,” dedi. Ayrıca, terörün tamamen ortadan kalkmasının önemine dikkat çekti.

ÜLKEMİZ ÇOK GÜVENLİ BİR ALAN

Bölgedeki savaş tehditlerine de değinen Bakan Gürlek, ülkenin güçlü bir konumda olduğunu ve güvenlik ile istikrarın sağlanması için gerekli adımların atıldığını belirtti. “Etrafımıza karışıklıklara rağmen ülkemiz çok güvenli bir alan. Bu sürecin huzur içinde tamamlanması için çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

12. YARGI PAKETİ’NE DAİR

Gürlek, 12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalara da değindi. 11. Yargı Paketi’nin yasalaşmasının yaratmış olduğu iyileştirmelere dikkat çekerek, “Toplumda adalete güven eksikliği var. Bunu azaltmak için adımlar atacağız,” dedi. Yargılamanın uzaması ve bunun nedenleri üzerine analizler yaptıklarını ve bu konuda çözüm önerileri geliştirdiklerini ifade etti.

VATANDAŞLARIMIZDA ADALETE GÜVEN EKSİKLİĞİ VAR

Gürlek, terör suçlarıyla ilgili özel infaz düzenlemeleri olduğunu ve şu anki uygulamada değişiklik gerektiğini aktardı. Terör suçlarına yönelik infaz sisteminin Meclisin takdirine bırakıldığını belirtti. “Bizim şimdi terör suçlarında şartlı salıverme hükümleri yok,” diyerek mevcut durumun sürdüğüne dikkat çekti.

SELHAATTİN DEMİRTAŞ – ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Bakan Gürlek, anayasa değişikliği sürecinin tamamen Meclis’in inisiyatifinde olduğunu ve kendilerinin yalnızca teknik yardım sağlayabileceklerini belirtti. Selahattin Demirtaş’ın durumu hakkında ise devam eden bir süreç olduğunu ve anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulup duyulmadığı konusunun değerlendirileceğini söyledi.

İBB DAVASI

Bakan Gürlek, İBB davası hakkında da şu anki durumları ile ilgili bilgi verdi. “Cumhuriyet Savcısı, ortada bir suç var mı yok mu olduğuna bakar. Burada şahısların makamları önemli değil,” dedi. Davanın seyrinin mahkeme sürecine bağlı olduğunu, yargılamanın ne zaman biteceği konusunda net bir tarih veremeyeceğini kaydetti.

MAKUL SÜRE

Yargılamanın başlangıç süresi hakkında bilgi veren Gürlek, “Yargılama mahkemenin kontrolünde. Bu tür davalarda makul süre yok,” diyerek, savunmalar ve delil incelemeleri ile sürecin devam edeceğini ifade etti.