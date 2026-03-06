Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Görüşme Yaptı

cumhurbaskani-erdogan-italya-basbakani-meloni-ile-gorusme-yapti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran diplomasisini sürdürmeye devam ediyor. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri, bölgede devam eden çatışmalı süreçlerin gidişatı ve genel bölgesel ile küresel meseleler üzerinde durdular. Erdoğan, Türkiye-İtalya iş birliğini, ticaret dahil olmak üzere her alanda daha da ileri noktalara taşımak için faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

TARAFLARA GEREKLİ TELKİNLER YAPILDI

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bunların bölge üzerindeki yansımalarını dikkatle izlediğini ifade ederek, istikrarsızlığı artıran adımlardan kaçınılması hususunda taraflara gerekli telkinlerde bulunulduğunu aktardı. Erdoğan, diplomasi zeminini güçlendirmek adına Türkiye’nin duruşunu savunduğunu vurguladı ve bunun için uluslararası toplumun beraber çalışması gerektiğini, çatışmalı süreçlerin küresel güvenlik açısından riskler taşıdığını belirtti. Ayrıca, Erdoğan, bölgede ve dünya genelindeki çatışmaların NATO müttefiklerinin savunma sanayiinde iş birliğini artırma gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

ERDOĞAN’IN TELEFON DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki son gelişmelerle ilgili olarak bir gün önce de telefonda görüşmeler yapmıştı. Bu görüşmelerde Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bağlantı kurmuştu.

