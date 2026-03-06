Akaryakıtta Yeni Zam Fırtınası Başlıyor

ABD-İsrail ve İran arasında devam eden gerginlik, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Dün yapılan zamların ardından, bu gece yarısından itibaren yeni bir fiyat artışı daha bekleniyor. Eşel mobil sisteminin uygulanması sayesinde zammın tamamı pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MİKTARI

Benzin fiyatlarına toplamda yansıtılması gereken 2,18 TL’lik zammın 1,63 TL’lik kısmı ÖTV ile karşılanacak. Bu durumda, vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 55 kuruş olarak belirleniyor. Motorin fiyatlarında ise toplamda beklenen 4,55 TL’lik zammın 3,41 TL’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak ve böylece net zam 1,14 TL olacak.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Yeni zamlar ile birlikte, motorin fiyatları Türkiye’nin farklı illerinde şöyle şekillenecek: Ankara’da 65,80 TL, İzmir’de 66,07 TL, Antalya’da 67,13 TL, Batman’da 67,37 TL, Hakkari’de ise 67,51 TL seviyesine çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA ŞEKLİ

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve güncel dolar kuru üzerinden hesaplanarak, belirli fiyat değişim farkları ile güncelleniyor.

