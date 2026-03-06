Jeffrey Epstein Belgelerinde Trump İddiaları Gündemde

ABD ADALET BAKANLIĞI’NDAN FBI RAPORLARI

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein ile ilgili pedofili suçlamalarına dair daha önce yayımlanmamış üç FBI raporunu kamuya açıkladı. Bu belgelerde, bir kadının reşit olmadan Donald Trump tarafından istismara uğradığına dair iddialar yer buluyor. FBI, kimliğinin gizli tutulduğu kadınla 2019 yılı arasında dört kez görüşme gerçekleştirdi. Kadın, Epstein’ın 13-15 yaşları arasında kendisini New York veya New Jersey’e getirip Trump ile tanıştırdığını ve bu süreçte istismara maruz kaldığını ileri sürdü. Ancak dördüncü görüşmede ek bilgi vermeyi reddettiği kaydedildi. Yetkililer, bu iddiaların doğrulanamadığını ve olayların 1980’lerin başı ile ortasında meydana geldiğini belirtti. Ayrıca Epstein ile Trump arasındaki temasın kesin olarak belgelenmediği ifade edildi. Trump, daha önce bu suçlamaları geri çevirmişti.

BELGELERİN ARKA PLANI VE TEPKİLER

Adalet Bakanlığı, “FBI 302” raporlarının daha önce milyonlarca sayfa Epstein belgeleri arasında bulunmadığını bildirdi. Belgelerin başlangıçta diğer belgelerin tekrarları olarak değerlendirildiği için “mükerrer” olarak kodlandığı açıklandı. Kongre’deki Demokrat üyeler, bu belgelerin yasa dışı bir şekilde saklandığını öne sürerek, Adalet Bakanı ve Başkan’dan açıklama talep etti. Kaliforniya Demokrat Temsilcisi Robert Garcia, “Bu durum kabul edilemez ve yasa dışıdır” şeklinde değerlendirme yaptı. Adalet Bakanlığı ise bu iddiaları temelsiz ve sansasyonel olarak nitelendirerek, belgelerde Trump’a dair 2020 seçimlerinden önce FBI’a sunulan yanlış iddiaların yer aldığını kaydetti. Bakanlık, iddialarının güvenilirliği olmadığı için Trump aleyhine kullanılmadığını ifade etti.

AZİL TALEBİ GELİYOR

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Shri Thanedar, Adalet Bakanı Pam Bondi’nin Epstein dosyalarını yönetimi nedeniyle azil maddeleri sundu. Thanedar, Bondi’yi Kongre’yi engellemek, görevihmali ve adaleti engelleme ile suçlayarak, Adalet Bakanlığı’nı siyasi amaçlarla kullandığı gerekçesiyle kınadı. Bondi’nin yasaya aykırı bir şekilde milyonlarca Epstein dosyasını gizli tuttuğunu savunan Thanedar, “Bu davranışı, tüm mağdurlara sırt dönmek anlamına geliyor ve buna devam etmesine izin veremeyiz” dedi. Thanedar’ın bu girişimi, Trump’ın iktidara gelmesinin ardından bir başkan veya kabine üyesi için yapılan üçüncü azil talebi olarak dikkat çekti. Önceki girişimler, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerden ciddi destek bulamamıştı.