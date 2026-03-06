Petrol Fiyatları: Turizm Sektörünü Zorlayabilir

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler, pek çok sektörün beklentilerini etkilemeye başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ABD ve İsrail’in saldırıları sonucunda petrol fiyatlarının küresel ölçekte önemli bir şekilde artış gösterdiğini, bu artışın devam etmesi halinin ise turizm sektöründe özellikle ulaşım maliyetlerini zorlayabileceğini ifade etti.

ORTA DOĞU’DAN TÜRKİYE’YE TURİZM DAKİK ÜYETİ KESİLDİ

Bağlıkaya, Orta Doğu’da sivil havacılık faaliyetlerinin durması nedeniyle, bu bölgeden Türkiye’ye gelen turizm akışının kesildiğini belirtirken, Türkiye’nin hava sahasının diğer ülkelerden gelecek uçuşlara açık olduğunu aktardı.

TÜRKİYE GÜVENLİ BİR DESTİNASYON

Bağlıkaya, Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye’ye tatil amacıyla gelen yabancı misafirler açısından bir sorun olmadığına dikkat çekerek, “Türkiye, çevre ülkelerdeki çatışmalara rağmen her zaman güvenli bir ülke olarak kalmayı başarmış, ziyaretçilerin huzurla tatil yapabileceği bir destinasyon olmuştur.” dedi.

REZERVASYONLARDA YAVAŞLAMA YAŞANABİLİR

Bağlıkaya, bu tür süreçlerde savaştan kaynaklanan tedirginlik yüzünden ilk aşamada rezervasyon taleplerinde bir yavaşlama yaşanmasının normal olduğunu ifade etti. “PETROL FİYATLARI TURİZM MALİYETLERİNİ ARTIRACAK”

ITB Berlin’deki temasları çerçevesinde Türkiye’ye yönelik yaz dönemi taleplerinin genel olarak iyiye gittiğini vurgulayan Bağlıkaya, “Nihayetinde en büyük dileğimiz, daha fazla can kaybı olmadan bir an önce barış ortamının sağlanması ve yaşamın normale dönmesidir.” ifadelerini kullandı. Savaşın uzamasıyla birlikte petrol fiyatlarında ciddi bir artışın yaşandığını belirten Bağlıkaya, bu durumun turizm sektörünü, özellikle ulaşım maliyetleri konusunda zorlayacağını sözlerine ekledi. Dolayısıyla, savaşın uzaması halinde geçtiğimiz yıllarda kriz dönemlerinde uygulanan uçak yakıtı desteği gibi teşviklerin yeniden değerlendirilmesinin, turizm hareketliliğinin sürdürülmesi açısından önemli olabileceğini belirtti.

TURİZMİN YAPICI ROLÜNÜN YENİDEN ÖNEM KAZANACAĞINA İNANIYORUM

Bağlıkaya, mevcut durumdan turizm hedeflerinin nasıl etkileneceği konusunda değerlendirme yapmak için erken olduğunu, belirsizliklerin olduğunu ifade etti.

BİLİNMEZLİKLER SONSUZ

Savaşın uzayıp uzamayacağı, petrol fiyatlarının geleceği, küresel ekonominin bu süreçten nasıl etkileneceği gibi birçok bilinmezlikle karşı karşıya olduklarını belirten Bağlıkaya, “Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, savaşın uzamasının hem dünya turizmi hem de Türk turizmi için belirlenen büyüme hedeflerine olumsuz etkisinin olması beklenebilir.” açıklamasında bulundu. Savaşın sona ermesiyle turizmin yapıcı rolünün yeniden önem kazanacağına inandığını vurguladı.