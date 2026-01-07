ABD Dışişleri Bakanı Grönland Görüşmeleri İçin Danimarka’da

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI GRÖNLAND İÇİN DANİMARKA İLE GÖRÜŞECEK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Grönland ile ilgili olarak gelecek hafta Danimarka ile bir araya geleceğini duyurdu. Rubio, Kongre binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında Grönland konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Görüşme öncesinde basın mensuplarının “ABD’nin Grönland’a olası askeri müdahalesi” ile ilgili yönelttiği soruya Rubio, “Danimarka ya da askeri müdahale hakkında konuşmak için burada değilim. Gelecek hafta onlarla görüşeceğim. Bu konuları o zaman konuşacağız” yanıtını verdi. Bu açıklama, ABD’nin Grönland üzerindeki stratejik ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rubio, eski Başkan Trump’ın Grönland’a yönelik ilgisinin geçmişte de önemli bir gündem maddesi olduğunu hatırlatarak, “Trump’ın ilk görev döneminde bu konuyu gündeme getirdiğini” belirtti. Grönland ile ilgili tartışmaların devam ettiği bu süreçte Rubio’nun Danimarka ile gerçekleştireceği görüşmenin sonuçları merakla bekleniyor.