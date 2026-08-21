ABD Donanması, USS Doris Miller Adını Değiştirmeyi Değerlendiriyor

ABD Donanması, inşası süren ve bir siyah denizcinin onuruna verilen uçak gemisinin adını değiştirmek için çalışıyor. Donanma, Pearl Harbor saldırısı sırasında gösterdiği kahramanlıkla bilinen Doris Miller’ın adını taşıyacak geminin isminin değiştirilmesi için iç görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın üç kaynağın aktardığına göre, geminin adının Donald Trump’ı onurlandıracak şekilde değiştirilmesi gündemde. Görevdeki bir cumhurbaşkanının adının uçak gemisine verilmesi ise daha önce yaşanmamış bir durum olarak dikkat çekiyor.

DORIS MİLLER'IN ADI BAŞKA BİR SAVAŞ GEMİSİNE VERİLECEK

Edinilen bilgiye göre Donanma, Miller’ın adını başka bir savaş gemisine vermeyi planlıyor. Ayrıca Miller için askeri cesaretin en yüksek nişanı olan Onur Madalyası tavsiyesinde bulunulacak. Ödülün kesinleşmesi için Kongre onayı ve Trump’ın imzası gerekiyor. Miller’ın büyük yeğeni Thomas Bledsoe, ailenin bu değişiklikten ve Onur Madalyası için yeniden başlatılan çabadan haberdar edilmediğini söyledi. Bledsoe, ailenin yıllardır Miller’a Onur Madalyası verilmesi için çalıştığını belirterek, Donanma’nın bu önerisini çok olumlu bulduğunu ifade etti.

GEMİNİN ADI İÇİN SÜREÇ YILIN BAŞINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

USS Doris Miller’ın adının değiştirilmesi çalışmasının bu yılın başından beri sürdüğü belirtiliyor. Donanma Bakan Vekili Hung Cao ve ofisinin, gemilerin nasıl adlandırılacağına dair resmi kuralları güncellemek ve cumhurbaşkanları dahil kimlerin adının verilebileceğini belirlemek için inceleme başlattığı ifade ediliyor. Görüşmeler sürerken Donanma’nın iç yazışmalarda gemiden USS Doris Miller olarak bahsetmeyi bıraktığı ve yalnızca CVN-81 kuyruk numarasını kullandığı öğrenildi. Beyaz Saray’ın gemi inşasıyla ilgili son kararnamesinde de gemiden yalnızca CVN-81 olarak bahsedilmesi dikkat çekti.

GEMİNİN OMURGA TÖRENİ YIL SONUNDA YAPILACAK

Donanma, geminin adını yıl sonunda yapılması beklenen omurga töreninden önce netleştirmek zorunda. Gemi inşasında önemli bir aşamayı işaret eden tören, halka açık bir etkinlik olarak düzenleniyor. Gemi teslimatının ise gemi inşa firmasındaki kısıtlar nedeniyle 2034 yılına ertelendiği aktarılıyor.

DORIS MİLLER'IN KAHRAMANLIK HİKAYESİ

Teksas’ın Waco kentinden Doris “Dorie” Miller, 1939’da ABD Donanması’na katıldı. Japonya’nın Pearl Harbor saldırısı gününde, o dönemki rütbesiyle Mess Attendant Third Class olan Miller, çamaşırları toplarken bombalar düşmeye başladı. O dönemde Donanma’da siyah erkeklere açık olan sınırlı işlerden biri olan bu görevdeki Miller, yaralı komutanına yardım ettikten sonra hiç eğitim almamasına rağmen uçaksavar topunun başına geçerek Japon uçaklarına ateş açtı. Miller’ın kahramanlıkları, 2001 yapımı “Pearl Harbor” filminde Cuba Gooding Jr. tarafından canlandırılmıştı. Miller, 1942’de Amiral Chester Nimitz tarafından Donanma Haçı ile ödüllendirildi ve daha sonra savaş tahvili turuna katılan ilk Afrikalı Amerikalı oldu. Yaklaşık bir yıl sonra Makin Muharebesi sırasında gemisinin Japon denizaltısının torpidosuyla vurulması sonucu hayatını kaybetti.

GEMİLERİN ADLANDIRILMASINDA YENİ DÖNEM

Donanma, 2025 yılında eski Donanma Bakanı John Phelan döneminde gemilerin ve diğer askeri teçhizatın adlandırılmasını gözden geçirmek üzere bir komisyon topladı. Phelan’ın, uçak gemilerinin yalnızca cumhurbaşkanları, Donanma amiralleri ve önemli deniz savaşlarından sonra adlandırılması gerektiğini düşündüğü belirtiliyor. Bu girişim, Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetiminde Pentagon’da çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık amacıyla seçildiği düşünülen isimlerin kaldırılması yönündeki daha geniş çabaların bir parçası olarak görülüyor. Hegseth daha önce de eşcinsel hakları aktivisti ve Donanma gazisi Harvey Milk’in adını taşıyan geminin isminin değiştirilmesi talimatını vermişti.

İLK SİYAH DENİZCİNİN ADINI TAŞIYAN UÇAK GEMİSİ

USS Doris Miller ismi, bir astsubayın onuruna verilen ilk uçak gemisi ve bir Afrikalı Amerikalı’nın adını taşıyan ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyordu. Eski Donanma Bakanı Thomas Modly, kararı emekli siyah amirallerden oluşan bir grubun tavsiyesi üzerine aldığını belirtmişti. Modly, “En güçlü savaş gemilerimizden birinin Miller gibi bir denizcinin adını taşıması, Donanma’mızı bu kadar benzersiz ve büyük yapan şeye daha fazla dikkat çekmelidir” ifadelerini kullanmıştı. ABD’nin mevcut uçak gemilerinin çoğu, USS Abraham Lincoln, USS George H.W. Bush, USS Ronald Reagan ve USS George Washington gibi eski cumhurbaşkanlarının adını taşıyor. Ancak tüm gemiler cumhurbaşkanlarının adıyla anılmıyor; USS Nimitz, II. Dünya Savaşı’nda ABD Pasifik Filosu’na komuta eden amiralin, USS Carl Vinson ise Georgia’lı bir kongre üyesinin adını taşıyor.