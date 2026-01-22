ABD Ekonomisi Büyüme Rakamlarını Yeniden Güncelledi

ABD EKONOMİ VERİLERİ YENİDEN GÜNCELLENDİ

Gelen son ekonomik veriler, küresel iktisadi dinamiklerin belirlenmesi açısından kritik bir rol oynuyor. ABD Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının Temmuz-Eylül dönemine ait güncellenmiş Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini kamuoyuna sundu. Bu verilere göre, ABD ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4’lük bir büyüme gerçekleştirerek tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi.

Ülkede, 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek büyüme oranı diğer ülkelere de örnek teşkil ediyor. Geçtiğimiz ay yayımlanan öncü verilere göre, ABD’nin GSYH’sinin 2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 oranında büyümesi bekleniyordu. Geçen yılın ilk çeyreğinde ekonomide yüzde 0,6 oranında bir daralma yaşanmış, ardından ikinci çeyrekte ise yüzde 3,8’lik bir büyüme gözlemlenmişti. Ekonominin üçüncü çeyrek büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve yatırımlardaki artışlar ile ithalatın azalması etkili oldu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 olarak sabit kalırken, bir önceki çeyrekte bu oran yüzde 2,1 olarak kaydedilmişti. Gıda ve enerji harcamalarının hariç tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da tahminlerdeki gibi yüzde 2,9 seviyesinde hesaplandı ve bir önceki çeyrekte bu artış yüzdelik olarak yüzde 2,6 olarak tespit edilmişti.