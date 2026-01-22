PKK/YPG’nin Tünel Ağına Dair Şok Detaylar Açıklandı

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Ayn el-Arab bölgesinde oluşturduğu geniş tünel ağına dair çıkış noktaları tespit edildi. Araç geçebilecek genişlikteki bu tünellerin lüks konutlarla birleşmesi, örgütün petrol gelirlerini nasıl kullandığını açığa çıkardı.

MÜNBİÇ VE AYN EL ARAB’DAN YENİ GÖRÜNTÜLER

PKK/YPG’nin Münbiç ve Ayn el-Arab ilçelerinde inşa ettiği tünellere dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde, tünellerin aracın geçmesine uygun genişlikte ve birbirine bağlı bir şekilde inşa edildiği tespit edildi.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Suriye ordusu, PKK’nın Suriye kolları SDG/YPG’ye yönelik askeri faaliyetlerine Haseke ve çevresinde devam ediyor. Zaman zaman çatışmalar yaşanırken, örgütün altyapısına ilişkin faaliyetler tek tek gün ışığına çıkartılıyor.

ŞAM-SDG GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Diğer yandan, Suriye hükümeti ile SDG arasında Şam’da gerçekleştirilen entegrasyon ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik müzakerelerde bir ilerleme kaydedilemediği belirtiliyor. SDG elebaşı Mazlum Abdi ile Şam yönetimi arasındaki görüşmelerde, anlaşma koşulları üzerinde herhangi bir uzlaşı sağlanamamış durumda.

KENT GENELİNDE YÜZLERCE TÜNEL BULUNDU

Ayn el-Arab bölgesindeki saha incelemeleri sonucunda şehir genelinde ortalama 500 tünelin varlığı doğrulandı. Neredeyse her sokağın ve evin altından geçen tünel hatları, örgütün bu bölgeyi uzun süreli çatışma için hazırladığını gözler önüne seriyor.

SARRİN’DE ARAÇ GEÇİŞLİ TÜNEL

Suriye ordusu, Ayn el-Arab’ın güneyindeki Sarrin beldesinde de araç geçişine imkan tanıyan bir tünel tespit etti. Tünel içerisinde çeşitli eşyalara ulaşıldığı, bölgede kapsamlı incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

HALK TERÖRÜN İZLERİNİ SİLMEYE BAŞLADI

Suriye ordusunun yürüttüğü temizlik faaliyetlerinin ardından Rakka’da halk, terör örgütüne ait sembolleri ortadan kaldırmaya başladı. Şehir girişlerindeki Abdullah Öcalan posterleri sprey boyalarla temizlenirken, SDG’ye ait heykeller de yıkıldı. Terör örgütüne ait afişler ve bez parçaları da imha edildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER TÜNELLER BULUNMUŞTU

PKK/YPG’nin kazdığı tünellere daha önce de Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad, Rasulayn ve Zeytin Dalı Harekatı’nda temizlenen Afrin ilçelerinde rastlanmıştı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde olan tüneller; hücreler, mazgallı kapılar, havalandırma sistemleri ve elektrik hatlarıyla donatılmış bir yapı sergiliyor.