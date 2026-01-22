Diyarbakır’da 4 Gün Gösteri Yasağı Uygulaması

diyarbakir-da-4-gun-gosteri-yasagi-uygulamasi

Diyarbakır Valiliği’nden Duyuru

Diyarbakır Valiliği, ülke içinde ve dışında yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle 4 gün boyunca gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

YASAKLI ETKİNLİKLER

Valiliğin yaptığı açıklamada, “25 Ocak Pazar günü 11.00-18.00 saatleri arasında ilimiz Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanında düzenlenmek istenilen miting ile ilgili olarak, son dönemde gerek ülkemiz dahilinde ve gerekse sınırlarımızın dışında gelişen olaylar ve bunların ilimize muhtemel etkileri de dikkate alınarak yapılan ayrıntılı değerlendirme neticesinde söz konusu miting etkinliği bahane edilerek, mitingin yapılacağı tarihin öncesi, miting sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edilmiştir.” şeklinde ifadelere yer verildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, kişi dokunulmazlığının korunması, şiddet olaylarının önlenmesi ve olası tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla alınan tedbirler hakkında bilgi verildi. Valilik, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 00.01’den başlayarak 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar çeşitli eylemlerin yasaklandığını belirtti. Bu kapsamda, açık alanlarda yapılmak istenen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler, dış ilçelerden ve diğer illerden gelecek şahıs ve araçların ilimize girişleriyle ilgili kısıtlamaların olduğu vurgulandı. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yasakların uygulanacağı ifade edildi.

